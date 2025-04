Escolha do novo papa: Vaticano divulga data de início do conclave

O Vaticano divulgou nesta segunda-feira, 28, a data de início do conclave: 7 de maio. Em nota, a Santa Sé informou que a data foi definida por cardeais reunidos em Roma para a 5ª Congregação Geral.

De acordo com o comunicado, o conclave vai acontecer na Capela Sistina do Vaticano, que permanecerá fechada para visitantes até que a eleição do novo pontífice seja concluída.

O conclave vai eleger o sucessor do papa Francisco, que faleceu no dia 21 de abril, após mais de 12 anos como líder mundial da Igreja Católica.

A eleição do novo pontífice segue uma série de ritos. As votações ocorrem até que um dos cardeais alcance o voto de dois terços dos cardeais eleitores presentes. Quando o resultado definir quem será o novo pontífice, o mundo será informado por meio de uma fumaça branca, da chaminé da Capela Sistina.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: