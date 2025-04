Estão abertas as escolinhas gratuitas de vôlei feminino da Associação Brasileira de Esporte e Lazer (Abel). O primeiro dia do retorno às atividades teve 150 inscrições na Arena Brusque, e contou com a participação das centrais Glaucia e Leticya, da Abel Moda Vôlei.

As aulas são realizadas na Arena Brusque para meninas de 13 a 16 anos. As alunas de 6 a 12 anos têm aulas na ADR Renaux View. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente com os professores nos dois locais.

Na Arena Brusque, as aulas são realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 15h15. A ADR Renaux View tem as atividades das 13h30 às 15h, também às segundas, quartas e sextas-feiras.

As escolinhas devem ter participação fixa de jogadoras da Abel Moda Vôlei como auxiliares. Glaucia deverá trabalhar com as meninas de 13 a 16 anos, enquanto Leticya participará do treino para as alunas mais jovens.

É possível tirar dúvidas nos seguintes números de WhatsApp:

(49) 98868-1472

(14) 99137-2252

(47) 98836-8851

(47) 99246-4997

(47) 99169-5678

O projeto foi viabilizado com a Lei de Incentivo ao Esporte, com apoio do Ministério do Esporte e parceria com a Fundação Municipal de Esportes (FME) de Brusque.

Aulas particulares

Além da escolinha gratuita, o técnico da Abel, Maurício Thomas, promove a opção das aulas particulares com a Thomas Volleyball. A ideia é oferecer treinamento fundamentado às crianças que gostariam de praticar mais vezes na semana e evoluir de forma mais rápida.

As aulas são realizadas às terças e quintas, na ADR Renaux View, das 13h30 às 15h para a turma de 13 a 16 anos e das 15h às 16h30 para a turma de 8 a 12 anos.

