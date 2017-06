Escritor brusquense escreverá revista sobre os 80 anos do Sifitec

Em busca de uma maneira de eternizar o passado e, junto disso, comemorar os 80 anos de fundação, o Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sifitec) está preparando um material inédito que será disponibilizado para todos os associados. Trata-se de uma revista especial com reportagens, relatos e histórias que irão resgatar a memória de um dos sindicatos patronais mais antigos de Santa Catarina.

Para produzir a publicação, a entidade representativa escolheu nada menos do que o homem de 100 livros publicados: Saulo Adami, escritor que tem na alma o gosto por contar histórias, de forma especial as que envolvem o município de Brusque.

Já na semana que se passou, Adami iniciou o trabalho de coleta das primeiras entrevistas com o presidente do sindicato patronal, Marcus Schlösser, o advogado Aldo Peluso e, também, entrevistará o ex-presidente Rolf Dieter Bückmann. “Será muito importante para que todas as pessoas conheçam, não apenas a história mais recente do sindicato, mas, também, o seu passado rico e cheio de acontecimentos”, avalia o escritor.

Após a coleta de relatos, o escritor começará a escrever a revista. O primeiro esboço do seu trabalho deverá ser entregue até a segunda semana de agosto para aprovação. Os cerca de 200 exemplares serão entregues no dia 29 de setembro, no jantar comemorativo que o sindicato irá realizar em alusão a importante data.

A identificação com o município e com seus personagens históricos foi ponto determinante para a escolha de Saulo Adami. “Não possuíamos um registro histórico deste molde. Pessoas importantes fizeram parte do Sifitec. Entre eles, dois presidentes da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc). Pelos trabalhos, pelo conhecimento histórico de Brusque, com certeza será feito um trabalho de qualidade”, ressalta Marcus Schlösser, presidente do sindicato.

O sindicato

Fundado em 11 de fevereiro de 1934, o sindicato completou oito décadas de atividades em 2017, sendo considerada uma das entidades patronais mais antigas de Santa Catarina.

Desde a sua fundação, o Sifitec, que inicialmente se chamava Sindicato das Indústrias Têxteis do Município de Brusque, teve sete presidentes ao longo deste período: Vitor Konder, de 1937/1938; Otto Renaux, de 1938/1954; Guilherme Renaux, de 1954/1955 e de 1956/1974; Bernando Stack, de 1955/1956; Carlos Cid Renaux, de 1974/2001; Rolf Dieter Bückmann, de 2001/2009 e, desde 2010, quem preside o sindicato é o empresário Marcus Schlösser.