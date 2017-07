Entender a cabeça de um adolescente não é tarefa fácil. Para Thalita Rebouças, o tempo passa e eles não mudam. “São as mesmas questões, as mesmas espinhas, paixões platônicas, a mesma intensidade. O que mudou foi o acesso à informação”, comenta. Sucesso nacional e internacional, a escritora – que já superou a venda de mais de 2 milhões de exemplares – estará no Balneário Shopping no próximo domingo, 9 de julho, para o lançamento de seu 22º livro, ‘Confissões de um garoto tímido, nerd e (ligeiramente) apaixonado’, bater um papo com o público e participar de uma sessão de autógrafos.

Thalita Rebouças é considerada a escritora brasileira que mais vende livros para adolescentes no país. Nascida no Rio de Janeiro e jornalista de formação, ela abandonou as redações para trabalhar no seu sonho de ser escritora. O primeiro sucesso foi “Traição entre amigas”, lançado em 2000. Ao longo da carreira, a autora teve suas obras traduzidas no exterior em mais de 20 países.

A popularidade de Thalita é tanta que seis produtoras a procuraram para adaptar seus livros para o cinema. Um dos projetos já foi lançado no mês de outubro de 2016 – e com sucesso – nas telonas: o filme ‘É fada’. O longa metragem foi baseado no livro ‘Uma fada veio me visitar’ e foi protagonizado pela youtuber Kéfera Buchmann.

O evento, gratuito e aberto ao público, é realizado em parceria com a Livrarias Catarinense, que distribuirá 300 senhas para a sessão de autógrafos. As senhas já estão disponíveis e podem ser retiradas direto na Livraria, que fica no pavimento L1. O público pode trazer quantos títulos e exemplares desejar para receber as dedicatórias, porém, é necessário ter pelo menos um exemplar da obra “Confissões de um garoto tímido, nerd e (ligeiramente) apaixonado”. Nos dias 7 e 8 de julho, Thalita também estará no Garten Shopping (Joinville) e no Neumarkt Shopping (Blumenau), respectivamente.

Sinopse

No livro “Confissões de um garoto tímido, nerd e (ligeiramente) apaixonado”, Davi está no segundo ano do Ensino Médio e finalmente tomou coragem para iniciar o curso de Astrologia que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem de admitir, por medo de sofrer preconceitos. Entre signos e mapas astrais, conhece Milena, uma menina incrível, que o deixa encantado com seu jeito apaixonante. Mas a chegada de um estrangeiro tem efeitos inesperados e Davi e seus amigos passam a lidar com questões que nunca imaginaram ter que enfrentar.

AGENDA

Lançamento do livro “Confissões de um garoto tímido, nerd e (ligeiramente) apaixonado” e sessão de autógrafos com a autora Thalita Rebouças

Local: Balneário Shopping (Espaço Trends, no L2, acesso ao lado da Tok&Stok)

Data: 9 de julho (domingo)

Horário: 15h

Valor: gratuito (senhas para sessão de autógrafos devem ser retiradas na Livrarias Catarinense)