Escritório do crime: entenda como criminosos aplicaram golpe em brusquense de dentro de presídio

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Brusque concluiu as investigações de um inquérito policial instaurado para apurar um crime de estelionato ocorrido em 10 de março de 2023. O crime, que resultou em um prejuízo de R$ 15 mil para a vítima, foi cometido por um grupo criminoso atuando de dentro de uma unidade prisional, autodenominado “escritório do crime”, conforme confissão de um deles.

O golpe foi executado por meio de um anúncio fraudulento em uma rede social, oferecendo um trator por R$ 35 mil, valor bem inferior ao anunciado pelo verdadeiro proprietário em outra plataforma — R$ 85 mil.

A vítima, induzida ao erro por um indivíduo que se apresentou com um pseudônimo, realizou três transferências bancárias – duas via Pix de R$ 5 mil cada e uma transferência de R$ 5 mil – totalizando R$ 15 mil, para uma conta fornecida pelos criminosos.

Após o pagamento, a vítima foi informada pelo mecânico responsável pela guarda do trator que o bem pertencia a outra pessoa, também vítima do esquema, confirmando a fraude.

Investigação

A investigação da Polícia Civil revelou que o grupo operava a partir de um presídio no estado do Mato Grosso, utilizando contas bancárias de terceiros para lavar o dinheiro obtido ilicitamente, com os participantes recebendo percentuais do valor desviado.

Um dos investigados confessou sua participação no esquema, detalhando que o grupo, conhecido como “escritório do crime”, coordenava golpes na compra de máquinas agrícolas a partir de uma unidade prisional, envolvendo pelo menos três indivíduos: um executor principal, um responsável por fornecer a conta bancária e outro que atuava como intermediário.

Os três investigados já identificados foram formalmente indiciados pelos crimes de estelionato e associação criminosa, com base nos indícios de autoria e materialidade colhidos. Apesar disso, a Polícia Civil ainda continua outras diligências para ampliar as investigações.