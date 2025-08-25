Esgoto a céu aberto atrapalha rotina de moradores da rua Curió, em Brusque: “é desumano”

Uma imensa área verde em que o esgoto doméstico é despejado a céu aberto atrapalha, há mais de dez anos, a rotina de moradores. O mau cheiro é sentido em toda a extensão da rua Curió, no bairro Rio Branco, em Brusque.

Todo o esgoto das ruas Pavão, Beija-Flor, Araras e Faizão, que ficam acima da via, terminam na área verde paralela à rua Curió. Os moradores temem a proliferação de doenças relacionadas ao esgoto.

“Há crianças que passam por aqui. Meu marido já pegou dengue. As pessoas não conseguem nem comer direito. É difícil até preparar um almoço por causa do cheiro”, afirma a moradora Mara Dioneia de Moura Duarte.

Há três pontos de lançamento irregular de efluentes na área verde. O esgoto corre tanto pelas pontas quanto pelo centro da rua Curió, sendo despejado por canos.

A reportagem de O Município esteve no local nesta segunda-feira, 25. É possível sentir o cheiro, ouvir os efluentes sendo despejados e até ver o esgoto lançado a céu aberto.

“Nos finais de semana, o parquinho que fica ao lado da área verde está cheio de crianças. O esgoto de todas as casas da região cai neste espaço. É desumano. Todo o solo está contaminado”, relata Joceli Mabila, também moradora da rua Curió.

Os moradores da rua realizaram uma reunião com o vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (Republicanos). Ele teria prometido dar andamento ao tema até julho. Porém, não houve mudanças desde então.

Nas próximas semanas, Deco e o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, devem participar de mais uma reunião com moradores da rua Curió. O encontro está marcado para acontecer na praça da via.

Rua sem asfalto

A rua Curió é uma das poucas vias do loteamento Jardim das Bromélias que não é pavimentada. As demais vias de ligação à rua Curió estão asfaltadas. Os moradores pedem, também, pela execução da pavimentação via programa de Pavimentação Comunitária, da prefeitura.

No verão, os carros que passam pela rua levantam poeira. Assim, sujam veículos estacionados e as fachadas das residências. Além disso, há uma área no centro da rua que começa a dar sinais de desbarrancamento.

O que diz a prefeitura

O vice-prefeito Deco Batisti afirma que a prefeitura abriu o processo licitatório para compra da tubulação que será instalada na rua. O objetivo é resolver, de vez, o problema do lançamento irregular de efluentes na área verde.

“É necessário colocar uma tubulação na rua. A Secretaria de Obras executaria o serviço por agora [nos últimos meses]. Porém, a rua Curió concentra a tubulação de várias ruas. Então, precisávamos adquirir uma tubulação grande. Foi necessário licitar”, diz.

Deco não sabe precisar quando a tubulação de fato será adquirida. Ele diz que depende do andamento do processo licitatório, que pode demorar, em razão de pedidos de impugnação de empresas licitantes. Os casos são comuns em trâmites de licitações.

Assim que o tubo for comprado, a Secretaria de Obras ficará responsável pela instalação. Sobre o pedido de pavimentação, o vice-prefeito diz que o trabalho só pode ser executado após a instalação da tubulação para recolher o esgoto.

“Nós só realizaremos a Pavimentação Comunitária (programa) depois da instalação da tubulação nova. Naquela rua, porém, ninguém pagou ainda. Pedimos para [os moradores] trazerem os comprovantes de pagamento, mas ninguém pagou até agora”.

Por fim, Deco diz que não tinha informações sobre o agendamento de um encontro entre moradores da rua Curió e a prefeitura. Porém, garantiu que participaria da reunião caso fosse procurado e a presença requisitada.

