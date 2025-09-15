Espetáculo “Benjamim – filho da felicidade” será apresentado em Guabiruba; saiba quando

O projeto de circulação da Cobaia Cênica chega nesta semana a Guabiruba, que recebe a apresentação do espetáculo “Benjamim – filho da felicidade” na quinta-feira, 18, às 19h. A encenação será na Fundação Cultural, com entrada gratuita e aberta ao público.

Além da peça, os atores e a produção promovem um bate-papo com os espectadores, compartilhando detalhes do processo de criação e concepção do trabalho.

Segundo o ator Thiago Becker, a proposta é ampliar o diálogo com diferentes públicos.

“Acreditamos que será muito especial essa troca com os estudantes em Blumenau, mas também com todo o público nas duas cidades. O espetáculo tem uma linguagem bem acessível e dialoga com espectadores de diferentes idades sem deixar de ser poético”.

Com classificação etária de 14 anos, “Benjamim – filho da felicidade” é um espetáculo de roda no qual o protagonista narra sua história em contato direto com a plateia. A encenação cria um ambiente íntimo, semelhante a uma conversa entre amigos, com partilha de experiências e interação.

Ao abordar o cotidiano do personagem, a obra trata de sentimentos, escolhas e transformações que marcam a vida. A dramaturgia e a atuação são de Thiago Becker, sob direção de Ricardo Rocha.

Reconhecimento nacional

A produção já conquistou destaque em âmbito nacional. Em 2020, após temporada no Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro, “Benjamim – filho da felicidade” recebeu nove indicações ao Prêmio Cenym do Teatro Nacional, vencendo em quatro categorias: Melhor Companhia de Teatro, Melhor Qualidade Artística de Produção, Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original.

A circulação atual do espetáculo é realizada com apoio do Governo de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), com recursos do Governo Federal e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB/SC).

