Espetáculo com atores globais será apresentado neste domingo em Brusque

No domingo, 28, o Teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb) recebe o espetáculo Frames, escrito por Franz Keppler e dirigido por Camila Grama e Sandro Pomponet. O elenco é formado pelo ator paulistano Daniel Rocha (Avenida Brasil, Totalmente Demais e A Lei do Amor) e pelo ator paranaense Hugo Bonemer (Hair, Rock in Rio – O Musical, Alto Astral e A Lei do Amor).

Frames traz quatro recortes de vida. São histórias que acontecem durante um mesmo dia em uma grande cidade onde o que move – ou não – os personagens são as suas urgências e impossibilidades.

Na primeira história, “Fogos no Céu de Meio-Dia”, uma pessoa abriga-se na casa de uma desconhecida devido a um tiroteio. Não é possível sair, mas caso pudessem iriam mudar radicalmente suas vidas.

Em “Lâmpadas e Ovos Quebram”, duas mulheres, cada uma em seu carro, estão presas num engarrafamento. Uma precisa chegar ao aeroporto a tempo de impedir que seu grande amor vá embora. A outra vai ao encontro de alguém que poderá tirá-la do estado de falência financeira em que se encontra. Estranhamente, tudo o que uma faz influencia na vida da outra.

Em “Fogos no Céu de Meia-Noite”, dois amigos reencontram-se em um hospital e enquanto aguardam, descobrem-se polarizados: um passou o último ano todo em função apenas de si. O outro, em função apenas dos outros.

Finalmente, temos “Era Pra Ser Só Uma Festa”, em que um homem sobrevive a um atentado violento e é cuidado por seu melhor amigo. Nesta cena discute-se a homofobia e de suas trágicas consequências. Em três destas situações, os personagens são forçados a conviver como consequência de riscos urbanos, enquanto que na quarta evidencia-se a convivência por escolha.

O evento começa a partir das 19h. Os ingressos são vendidos por R$ 70 e podem ser comprados pelo site Ticket Center.