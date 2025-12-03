Espetáculo de Natal acontece na próxima semana, em Botuverá

Na próxima quarta-feira, 10, a partir das 18h30, será realizado o Natal Encantado de Botuverá. O evento vai ocorrer no salão da Paróquia São José, no Centro.

A programação conta com o show Natal Encantado, no qual o Papai Noel e seus ajudantes, os Noeletes, conduzirão o público por uma história repleta de brincadeiras e danças.

Haverá também apresentações das crianças, que são organizadas pela Secretaria de Educação do município. O evento, realizado pela Prefeitura de Botuverá, é gratuito.

