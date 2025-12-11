O clima de Natal tomou conta de Botuverá na noite da quarta-feira, 10, consolidando o evento como destaque da programação de fim de ano.

O salão da Paróquia São José recebeu uma multidão para prestigiar o espetáculo Natal Encantado, promovido pela Prefeitura, que preparou uma estrutura especial para acolher o público e reforçar o espírito natalino.



Natal encantado em cena

Pessoas de todas as faixas etárias acompanharam de perto uma apresentação que uniu música, dança, teatro e interação, consolidando-se como um dos eventos mais aguardados da temporada.

Com efeito, o espetáculo trouxe ao palco a figura do Papai Noel e de seus ajudantes, os Noeletes, que conduziram a plateia por uma narrativa envolvente.

A história então mesclou brincadeiras, coreografias e momentos de descontração, sempre com o objetivo de resgatar o verdadeiro significado do Natal.

Nesse contexto, a performance destacou-se por qualidade artística e capacidade de emocionar os expectadores.

Magia do Natal Encantado

Sobretudo, a decoração natalina cuidadosamente preparada para o evento reforçou o clima festivo.

O espaço, pois, foi ornamentado com luzes, guirlandas e elementos típicos da época, criando um ambiente acolhedor e propício para a celebração.

Famílias inteiras prestigiaram a iniciativa, e a presença maciça de crianças deu ao espetáculo uma atmosfera ainda mais especial, marcada por sorrisos e olhares atentos a cada movimento no palco.

Interação e alegria

Ao fim da apresentação, o público foi convidado a um momento de interação com os personagens.

Fotos e abraços com Papai Noel e os Noeletes registraram a alegria dos participantes, que puderam levar para casa não apenas lembranças visuais, mas também a emoção de terem vivenciado uma noite singular.

Por fim, o evento reafirmou o compromisso da Prefeitura de Botuverá em promover atividades culturais que valorizam tradições e fortalecem o espírito comunitário.

Prefeito reforça valores

O prefeito Victor José Wietcowsky ressaltou que iniciativas como o Natal Encantado reafirmam o compromisso do município com a valorização das tradições e o fortalecimento do convívio comunitário.

Segundo ele, momentos como esse representam mais do que entretenimento, pois reforçam laços e celebram a identidade cultural de Botuverá.

Wietcowsky também agradeceu o empenho das equipes envolvidas na organização e destacou a importância da participação das famílias, cuja presença, afirmou, dá sentido às ações promovidas ao longo do ano.

As belas fotografias

Os registros ilustram a energia contagiante do espetáculo e a emoção estampada nos rostos de quem esteve presente.

Assim, a cobertura fotográfica complementa esta narrativa e permite que cada leitor percorra novamente os momentos mais marcantes do Natal Encantado.

As imagens revelam detalhes da decoração, da performance artística e da participação do público, compondo um retrato fiel de uma noite que ficará na memória da cidade.

Natal Encantado em fotos

