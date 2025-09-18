Dois espetáculos teatrais gratuitos baseados em clássicos de Shakespeare serão apresentados no Teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb) nos dias 11, 12, 18 e 19 de outubro.

As montagens são adaptações contemporâneas de dois clássicos de William Shakespeare: Noite de Reis e Hamlet, e têm como objetivo ampliar o acesso à cultura e valorizar a produção artística local.

Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis para reserva no site Sympla. Os espetáculos são realizados pela Fundação Cultural de Brusque, com apoio da prefeitura.

Noite de Queens

Adaptação da obra “Noite de Reis”. Garanta ingressos aqui.

11 de outubro (sexta-feira), às 19h

12 de outubro (sábado), às 16h e 19h30

A comédia romântica Noite de Reis ganha nova roupagem com o título Noite de Queens. A trama acompanha Viola, jovem que sobrevive a um naufrágio e, acreditando que seu irmão está morto, decide se disfarçar de homem para garantir sua permanência na corte.

O que ela não esperava era se apaixonar pelo Conde Orsino, que, por sua vez, está apaixonado por outra mulher. A adaptação apresenta com leveza e humor uma narrativa repleta de enganos, paixões cruzadas e reviravoltas, mantendo o espírito cômico da obra original.

“Hamlet Entre o Céu e a Terra”

Adaptação da obra “Hamlet”. Garanta ingressos aqui.

18 de outubro (sexta-feira), às 19h

19 de outubro (sábado), às 16h e 19h30

Inspirado em uma das tragédias mais consagradas da literatura mundial, Hamlet Entre o Céu e a Terra traz à cena a história do príncipe da Dinamarca, que busca justiça pela morte do pai, assassinado pelo próprio irmão, agora coroado rei.

O espetáculo aborda temas universais como traição, loucura, dúvida e vingança, revelando os dilemas morais e existenciais que consomem o protagonista e todos ao seu redor.

