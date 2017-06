Espingarda de pressão é apreendida após denúncia em Guabiruba

Uma espingarda de pressão foi apreendida na tarde de quinta-feira, 15, em uma residência, na rua Silvestre Adolfo Schmidt, no Aymoré, em Guabiruba. A Polícia Militar foi informada que no local uma pessoa havia matado um pássaro.

Com a informação do possível crime ambiental, os policiais foram até o local e conversaram com um morador, que indicou que o vizinho, em posse da arma de pressão, havia atirado em um pássaro que morreu, próximo à sua casa.

Os policiais foram até a residência do homem, que negou o ocorrido, mas apresentou uma espingarda de propriedade do neto. A arma e o pássaro morto foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil e a arma ficou apreendida.