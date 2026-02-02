Acampamento Juvenil chega ao fim com missa marcada por emoção e fé

Foto: Ciro Groh/O Município

O silêncio que se impôs nos dias finais de janeiro em uma área reservada para retiros, no interior de Botuverá, contrastou com a intensidade de uma experiência vivida durante o Acampamento Juvenil, que mobilizou centenas de pessoas e marcou profundamente a trajetória de jovens oriundos de Brusque e Guabiruba, além do próprio município anfitrião.

Entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro, o local sediou a 15ª edição do evento, reunindo 116 novos campistas, com idades entre 19 e 29 anos, em uma programação integralmente voltada à espiritualidade, à reflexão e à convivência comunitária.

Durante quatro dias, os participantes permaneceram afastados da rotina externa, inclusive de aparelhos celulares, em uma proposta que priorizou a vivência plena das atividades, o recolhimento pessoal e a construção de vínculos.

Nesse contexto, a programação foi sustentada por uma ampla estrutura organizacional, composta por 352 pessoas que atuaram nos bastidores, assegurando o funcionamento das dinâmicas, a logística e o acompanhamento constante dos jovens ao longo de toda a experiência.

Liderança espiritual

À frente da condução espiritual esteve o padre Rodrigo Fernando Tascheck, responsável por orientar os momentos de formação e aprofundamento religioso.

O encerramento ocorreu na tarde de domingo, com a celebração de uma missa às 17h, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, no bairro Guarani, em Brusque.

Padre Rodrigo durante a homilia na missa de encerramento do Acampamento Juvenil, diante da igreja lotada | Foto: Ciro Groh/O Município

Desfecho do Acampamento Juvenil

A cerimônia reuniu familiares, amigos e membros da comunidade, que lotaram o templo para acompanhar o desfecho de um período vivido com intensidade pelos jovens.

Os cânticos entoados durante a celebração preencheram o espaço e reforçaram o clima de comunhão, enquanto os semblantes evidenciavam emoção e expectativa.

Vista geral da igreja lotada durante a missa de encerramento do Acampamento Juvenil | Foto: Ciro Groh/O Município

Emoção no reencontro

Sobretudo após o término da missa, o reencontro entre campistas e familiares revelou a dimensão humana do retiro.

Abraços prolongados, lágrimas e manifestações espontâneas de afeto marcaram o momento, traduzindo o impacto do período de afastamento e a força do vínculo construído ao longo dos dias do acampamento.

A expressão dos participantes refletia não apenas a alegria do retorno, mas também a vivência de uma experiência que ultrapassou o aspecto individual e alcançou o coletivo.

Fim do Acampamento Juvenil em fotos

Por fim, esta edição se encerra com uma galeria de fotos apresentada em três carrosséis, dedicada exclusivamente à missa de encerramento do 15º Acampamento Juvenil.

As imagens registram, de forma clara e objetiva, a movimentação na igreja, o espaço tomado pelos fiéis e a expressão dos presentes, reforçando visualmente a narrativa construída ao longo desta matéria.

Fotos: Ciro Groh/O Município





