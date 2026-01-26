Irmã Theresinha, aos 90 anos é referência de fé e lucidez em Brusque

Foto: Ciro Groh/O Município

Em Brusque, nem tudo se dispersa na correria dos dias, pois algumas presenças seguem marcando vidas, atravessando o tempo e mantendo viva uma história construída com dedicação e fé.

São pessoas que não se impõem pela voz, mas pelo exemplo; que não buscam visibilidade, mas deixam marcas profundas por onde passam.

Dedicação em Brusque

Nesse grupo raro, existe uma mulher cuja trajetória atravessa estados, décadas e diferentes fases da vida, mantendo-se fiel ao seu propósito de servir.

É a partir dessa realidade que se revela a história de Irmã Theresinha Pereira da Silva, hoje com 90 anos, dona de uma lucidez admirável e de uma rotina que surpreende até os mais jovens.

Na cidade, ela é reconhecida pelo trabalho contínuo no Hospital Azambuja, assim como por sua participação ativa na vida religiosa e pela presença diária em grupos de comunicação, onde mantém contato constante com dezenas de pessoas.

O início em Curitiba

Nascida em 25 de setembro de 1935, em Catanduvas, no Meio-Oeste de Santa Catarina, filha de pais gaúchos, Irmã Theresinha teve desde cedo uma vida marcada por mudanças.

Após a infância, a família se transferiu para Laranjeiras do Sul, no Paraná.

Aos 14 anos, seguiu sozinha para Curitiba (PR), onde ingressou no Colégio Sagrado Coração de Jesus, na avenida Iguaçu.

Ali, durante quatro anos, consolidou a decisão que moldaria toda a sua existência, ou seja, dedicar-se integralmente à vida religiosa.

Irmã Theresinha em duas fases da vida, aos 19 e aos 30 anos, mostrando sua dedicação contínua/Arquivo: Irmã Theresinha

Vida em movimento

Com efeito, aos 18 anos, partiu para São Paulo (SP), estabelecendo-se no bairro Vila Pompeia, onde iniciou o postulantado no Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus.

Um ano depois, vestiu o hábito religioso, rigoroso e negro, como ela mesma recorda com emoção.

Em seguida, viveu o noviciado e, após mais um ano, professou seus votos de pobreza, castidade e obediência.

Ao mesmo tempo, iniciou sua formação em pedagogia, lecionando para crianças no próprio colégio onde residia.

Logo depois, começou uma trajetória de transferências que a levaria a diferentes cidades do estado de São Paulo, como Espírito Santo do Pinhal, Aparecida do Norte e Marília.

Posteriormente, retornou a Curitiba, onde passou a lecionar e iniciou a graduação em Serviço Social. Entretanto, a missão não cessou ali.

Transferida para Porto Alegre, passou a atuar em uma obra social, onde concluiu a faculdade.

Anos mais tarde, foi enviada para as Missões no Pará, quando permaneceu até 2009, enfrentando uma rotina intensa, marcada por calor extremo e desafios constantes.

A chegada a Brusque

Em janeiro de 2010, chegou a Brusque para atuar no Santuário Nossa Senhora de Azambuja, dedicando-se ao acolhimento de fiéis de diferentes estados e também do exterior. Durante quatro anos, esteve à frente dessa missão.

Em 2014, iniciou uma nova etapa ao assumir a Pastoral Hospitalar no Hospital Azambuja.

Desde então, organiza grupos, estrutura ações e acompanha pacientes, familiares e profissionais da saúde, integrando-se à longa tradição das irmãs que unem assistência, fé e cuidado humanizado naquela instituição.

Saindo da missa em Brusque, Irmã Theresinha mantém sua dedicação diária à fé/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Serviço e devoção

Sobretudo, sua rotina impressiona. Assim, frequenta missas regularmente e mantém vínculos ativos com a comunidade.

Nesse contexto, segue presente na vida de dezenas de pessoas por meio dos grupos de WhatsApp, demonstrando vitalidade, clareza e compromisso contínuo.

Por fim, ela resume sua trajetória com simplicidade, atribuindo tudo a Deus e ao Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, de Curitiba, onde iniciou sua caminhada religiosa, e que acreditou em sua vocação.

Galeria de fotos

A matéria chega ao fim com uma galeria de fotos que percorre diferentes momentos dessa caminhada, desde os primeiros anos de missão até os dias atuais em Brusque.

As imagens ajudam a compreender, de forma clara e objetiva, a dimensão de uma vida inteiramente dedicada ao serviço e à fé; arraste para o lado e confira.

