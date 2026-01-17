Festa do padroeiro anima fim de semana no bairro Cedrinho em Brusque
Momentos da celebração registrados na sexta-feira à noite mostram a movimentação
A Comunidade da Capela São Sebastião, no bairro Cedrinho, em Brusque, celebra neste fim de semana um dos momentos mais importantes do seu calendário religioso, com destaque para a tradicional festa do padroeiro.
A programação começou na quinta-feira, 15, com a primeira missa do Tríduo em honra a São Sebastião, presidida pelo padre Francisco Rohling, seguida de venda de pastéis no salão da capela.
Na sexta-feira, 16, o segundo dia do Tríduo foi conduzido pelo padre José Henrique Gazaniga, em uma missa dedicada especialmente aos trabalhadores da festa.
A cerimônia contou com ampla participação da comunidade e foi seguida pela venda de cachorro-quente, promovendo a confraternização entre os presentes.
Festa segue no fim de semana
Neste sábado, 17, o terceiro dia do Tríduo será marcado pela Santa Missa às 19h, celebrada pelo padre Siro Manoel de Oliveira.
Em seguida, os festejos continuam no salão da comunidade com churrasco, a tradicional roda da fortuna e música ao vivo.
No domingo, 18, a programação prossegue com missa às 9h30, reunindo novamente os membros da comunidade.
Logo após a cerimônia, os festejos seguem no salão da capela, proporcionando mais um momento de confraternização entre os presentes.
História da comunidade
A Capela São Sebastião tem suas origens na iniciativa de José Jacinto Cardeal, já falecido, que trouxe a imagem de São Sebastião da cidade do Rio de Janeiro (RJ), inicialmente instalada em uma pequena capela no bairro Cedrinho.
O crescimento da comunidade levou à construção do templo atual, cuja pedra fundamental foi lançada em 25 de agosto de 1968, consolidando sua presença como espaço de fé e encontro para os moradores locais.
Atualmente, a vida da comunidade é organizada pelo Conselho de Pastoral da Comunidade (CPC), reunindo diversas pastorais e movimentos que sustentam a fé e a convivência social no bairro Cedrinho.
A festa em imagens
As imagens desta etapa da festa, registradas na noite de sexta-feira, integram a galeria que acompanha esta edição.
A primeira seleção destaca a celebração religiosa, em homenagem a São Sebastião, enquanto a sequência apresenta os momentos de confraternização, no salão paroquial após a missa.
Imagens da Santa Missa
Imagens da confraternização