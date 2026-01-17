Festa do padroeiro anima fim de semana no bairro Cedrinho em Brusque

A Comunidade da Capela São Sebastião, no bairro Cedrinho, em Brusque, celebra neste fim de semana um dos momentos mais importantes do seu calendário religioso, com destaque para a tradicional festa do padroeiro.

A programação começou na quinta-feira, 15, com a primeira missa do Tríduo em honra a São Sebastião, presidida pelo padre Francisco Rohling, seguida de venda de pastéis no salão da capela.

Na sexta-feira, 16, o segundo dia do Tríduo foi conduzido pelo padre José Henrique Gazaniga, em uma missa dedicada especialmente aos trabalhadores da festa.

A cerimônia contou com ampla participação da comunidade e foi seguida pela venda de cachorro-quente, promovendo a confraternização entre os presentes.

Festa segue no fim de semana

Neste sábado, 17, o terceiro dia do Tríduo será marcado pela Santa Missa às 19h, celebrada pelo padre Siro Manoel de Oliveira.

Em seguida, os festejos continuam no salão da comunidade com churrasco, a tradicional roda da fortuna e música ao vivo.

No domingo, 18, a programação prossegue com missa às 9h30, reunindo novamente os membros da comunidade.

Logo após a cerimônia, os festejos seguem no salão da capela, proporcionando mais um momento de confraternização entre os presentes.

Música ao vivo embala o público no salão paroquial durante os festejos, marcando o clima de descontração/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

História da comunidade

A Capela São Sebastião tem suas origens na iniciativa de José Jacinto Cardeal, já falecido, que trouxe a imagem de São Sebastião da cidade do Rio de Janeiro (RJ), inicialmente instalada em uma pequena capela no bairro Cedrinho.

O crescimento da comunidade levou à construção do templo atual, cuja pedra fundamental foi lançada em 25 de agosto de 1968, consolidando sua presença como espaço de fé e encontro para os moradores locais.

Atualmente, a vida da comunidade é organizada pelo Conselho de Pastoral da Comunidade (CPC), reunindo diversas pastorais e movimentos que sustentam a fé e a convivência social no bairro Cedrinho.

A festa em imagens

As imagens desta etapa da festa, registradas na noite de sexta-feira, integram a galeria que acompanha esta edição.

A primeira seleção destaca a celebração religiosa, em homenagem a São Sebastião, enquanto a sequência apresenta os momentos de confraternização, no salão paroquial após a missa.

Imagens da Santa Missa

Imagens da confraternização