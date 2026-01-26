Irmãs da Congregação Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus completam 40 anos de atuação no Hospital Azambuja, em Brusque

Irmãs Antônia, Joana e Theresinha | Foto: Divulgação

Quem circula pelos corredores do Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux (Hospital Azambuja) já se acostumou a reconhecer uma presença especial: o hábito branco, o véu delicado, o olhar atento e o cumprimento acolhedor das Irmãs da Congregação Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. A atuação das Irmãs no Hospital Azambuja chega à marca de 40 anos em 2026.

Elas estão presentes na história do hospital desde sua fundação, com as Irmãzinhas da Divina Providência, e em 26 de janeiro de 1986, as Irmãs da Congregação Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus iniciaram sua atuação diária junto à comunidade hospitalar.

Atualmente, duas religiosas da Congregação atuam diretamente no hospital: Irmã Antônia e Irmã Theresinha. A Congregação também mantém presença em Brusque por meio da Irmã Analuisa, que atua no Santuário de Azambuja, fortalecendo o vínculo histórico e espiritual entre o hospital e a comunidade.

O vice-diretor administrativo do Hospital Azambuja, Gilberto Bastiani, destaca o significado dessa trajetória. “Celebrar os 40 anos da presença das Irmãs Apóstolas do Coração de Jesus no Hospital Azambuja é reconhecer um trabalho silencioso, profundo e essencial. As Irmãs fazem parte da nossa identidade institucional. Elas caminham conosco há quatro décadas, oferecendo conforto espiritual, escuta, acolhimento e esperança em momentos delicados da vida de pacientes, familiares e colaboradores. Essa presença representa um legado histórico que honra a missão do hospital e fortalece nosso compromisso com o cuidado integral. Como gestão, temos gratidão e respeito por tudo o que elas representam para o Azambuja”, afirma.

A oração que abre caminhos

Todos os dias, logo cedo, a Irmã Antônia de Fátima Francisco, enfermeira de 66 anos, percorre setores do hospital para rezar com os colaboradores. Como não é possível passar por todos os setores diariamente, ela escolhe três a cada dia, intercalando ao longo da semana, como forma de preparar cada equipe para a jornada que se inicia.

“É um momento breve, mas profundo. É quando pedimos a Deus forças para o trabalho e bênçãos para cada paciente que será atendido”, conta Irmã Antônia, que está no Hospital Azambuja há três anos. Ela também visita os quartos, unindo sua experiência na enfermagem ao trabalho de escuta e acolhida.

Foto: Divulgação

Para ela, a escuta é parte essencial do cuidado. “Os pacientes querem ser ouvidos, querem sentir que alguém se importa. Eles falam sobre sua doença, seu tratamento, sua vida. Pedem a bênção, pedem a visita de um padre. Vejo como é importante essa presença religiosa no hospital, porque muitos encontram em nós uma palavra de conforto. É nesse gesto simples que a presença de Deus se manifesta”, afirma.

Evangelizar é cuidar da alma

“Vim fazer uma oração com vocês, pedindo cura, libertação da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração e do nosso corpo também.” Essas são as palavras de Irmã Theresinha Pereira da Silva sempre que pede licença e abre a porta de um quarto do Hospital Azambuja.

Foto: Divulgação

Aos 90 anos, Irmã Theresinha segue atuante no hospital, com a serenidade e a firmeza de quem fez da evangelização sua missão de vida. Todos os dias, leva a Palavra de Deus aos pacientes, muitas vezes acompanhada de seminaristas e grupos pastorais, que percorrem os corredores com orações e cânticos.

Sua chegada a Brusque ocorreu em 2010, inicialmente no Santuário de Azambuja, acolhendo fiéis vindos de diversas regiões. Com a redução das caravanas e o retorno de uma religiosa que atuava no hospital à Congregação, Irmã Theresinha iniciou sua caminhada no Hospital Azambuja, na Pastoral de Evangelização, há mais de uma década.

O objetivo sempre foi levar palavras de conforto, ânimo e alegria, porque quando a pessoa se sente acolhida, ela enfrenta melhor o tratamento Irmã Theresinha

“No começo eu fazia esse trabalho sozinha, depois passei a convidar pessoas das comunidades e formamos um grupo para a evangelização nos setores. O objetivo sempre foi levar palavras de conforto, ânimo e alegria, porque quando a pessoa se sente acolhida, ela enfrenta melhor o tratamento”, relata.

Mesmo com uma vida inteira dedicada à missão, ela mantém o entusiasmo. “Eu sinto amor pelos doentes, sinto como se fossem meus parentes. Isso me motiva a continuar. Enquanto eu tiver forças e lucidez, vou seguir. Eu adoro visitar e conversar com os doentes. E nesse tempo no hospital, já vi muitos milagres acontecerem”, afirma.

Um legado que permanece

Ao longo dos 40 anos de presença das Irmãs da Congregação Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus no Hospital Azambuja, 47 religiosas passaram pela instituição, deixando marcas profundas de fé, acolhimento e cuidado humano. Essa trajetória reafirma que ciência, espiritualidade e humanização caminham juntas no cotidiano hospitalar.

Foto: Divulgação

Para pacientes, colaboradores e familiares, a missão das Irmãs representa um gesto silencioso de amparo, conforto e esperança em momentos delicados da vida. Ao completar 40 anos de presença no hospital, esse legado segue vivo, fortalecendo valores que atravessam gerações e continuam a orientar a missão do Azambuja.

Irmãs que participaram da Congregação Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus de Brusque: