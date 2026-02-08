Guabiruba vive ordenação diaconal histórica após 30 anos

Foto: Ciro Groh/O Município

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, situada no Centro de Guabiruba, foi palco no sábado, 7, de um dos momentos mais significativos de sua história recente, ao acolher a ordenação diaconal do frater Tiago Junior Waier, da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (SCJ).

A celebração, iniciada às 18h, reuniu expressivo número de fiéis, seminaristas e sacerdotes, marcando não apenas um passo decisivo na trajetória vocacional do jovem religioso, mas também um acontecimento de forte impacto simbólico para a comunidade local.

A Santa Missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Florianópolis, dom Wilson Tadeu Jönk, (SCJ).

Além disso, concelebraram o pároco local Marilton Nuss, os vigários Mário Peixe e Fábio Pereira, bem como outros presbíteros da congregação e padres diocesanos.

A presença numerosa de religiosos e seminaristas conferiu ainda maior densidade eclesial à celebração, que transcorreu em clima de profunda solenidade e comunhão.

O frater diante do bispo e do clero no momento que antecede sua ordenação/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Ordenação diaconal histórica

Com efeito, a ordenação diaconal ganhou contornos ainda mais expressivos ao ser a primeira diaconal celebrada na paróquia desde 1996, quando, na ocasião, foi ordenado o diácono Edinalte Elias de Souza, presente na cerimônia.

Já a última ordenação presbiteral em Guabiruba havia ocorrido em 2015, com a ordenação do padre Eder Selva, da arquidiocese de Florianópolis.

Nesse contexto, o rito deste sábado passou a simbolizar também a abertura de um novo ciclo vocacional para a paróquia, que oficialmente deu início a um ano dedicado à promoção e ao despertar de novas vocações.

Antes da celebração, o frater Tiago registra em imagem o início de um novo capítulo/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Trajetória até a ordenação diaconal

A trajetória que conduziu o frater Tiago até este momento da ordenação diaconal começou ainda no Paraná.

Nascido em 9 de novembro de 1995, na cidade de Capitão Leônidas Marques, no sudoeste do estado, foi criado em um ambiente familiar marcado pela vivência católica, com forte influência dos avós e dos pais na formação da fé.

Em 2007, a família mudou-se para Guabiruba, onde passou a integrar a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, especialmente na Comunidade Nossa Senhora Aparecida.

Foi nesse ambiente paroquial que realizou a catequese, recebeu a Primeira Eucaristia no mesmo ano e, em 2010, o sacramento da Crisma.

Desde a adolescência, envolveu-se de forma intensa na vida da Igreja local, atuando como coroinha, catequista, integrante do grupo de jovens e participante ativo das pastorais e movimentos.

Experiência comunitária

Sobretudo essa experiência comunitária constante contribuiu de maneira decisiva para o amadurecimento de sua vocação religiosa, até a ordenação diaconal.

Em 2014, após participar de um encontro vocacional em Rio Negrinho, no Norte de Santa Catarina, a convite do então frater Josimar Baggio — hoje padre Josimar — iniciou um processo mais aprofundado de discernimento.

Assim, em 2015, ingressou no seminário São José, da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, na etapa do propedêutico.

No ano seguinte, iniciou os estudos de Filosofia em Brusque, permanecendo até 2018, quando concluiu o curso pela Faculdade São Luís, instituição vinculada à congregação.

Posteriormente, realizou o postulantado em Barretos, no interior de São Paulo, em 2019.

Em 2020, viveu o noviciado em Jaraguá do Sul, período marcado por intensa formação espiritual e preparação para a vida religiosa consagrada.

No dia 2 de fevereiro de 2021, professou seus primeiros votos de castidade, pobreza e obediência, assumindo oficialmente o compromisso com a congregação.

Após a profissão temporária, desenvolveu atividades pastorais em diferentes realidades.

Prostrado diante do altar, o frater Tiago vive um dos momentos mais solenes da ordenação/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Jornada de fé

Em 2021, realizou estágio na Paróquia Nossa Senhora da Purificação, em Nova Candelária, no Rio Grande do Sul, e, em 2022, atuou na Paróquia São Sebastião, em Jaraguá do Sul.

Já em 2023, iniciou os estudos de Teologia em Taubaté (SP), onde cursa atualmente o quarto e último ano, integrado à Província Brasil Meridional dos dehonianos.

Conforme o itinerário formativo da congregação, o último ano de Teologia é marcado pela profissão dos votos perpétuos e pela ordenação diaconal.

Nesse sentido, na sexta-feira anterior à celebração em Guabiruba, Tiago professou seus votos perpétuos na Paróquia São Cristóvão, em Itajaí, em uma missa realizada às 19h30.

Com efeito, a celebração coincidiu com a primeira sexta-feira do mês, tradicionalmente dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, e também marcou os 15 anos da presença dehoniana na paróquia.

Acompanhado pelos pais, Amélio e Rosane, frater Tiago se prepara para iniciar o caminho da ordenação diaconal/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Rumo ao sacerdócio

A ordenação diaconal, portanto, consolidou um percurso vocacional construído ao longo de quase duas décadas, desde os primeiros passos na catequese até a plena inserção na vida religiosa consagrada.

Já a ordenação presbiteral está prevista para o dia 12 de dezembro, na Comunidade São Cristóvão, no bairro Aimoré, em Guabiruba, quando o agora diácono Tiago deverá assumir definitivamente o ministério sacerdotal.

