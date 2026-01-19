Padre Mariano Weizenmann se despede após dois anos de atuação na Paróquia São Luís Gonzaga

Foto: Bárbara Sales/Ideia Comunicação

A Paróquia São Luís Gonzaga realizou, na noite de domingo, 18, uma missa em ação de graças pela missão do padre Mariano Weizenmann, vigário paroquial desde 2024.

Presidida por ele, a celebração reuniu um grande número de fiéis e lotou a Igreja Matriz, em um momento marcado por gratidão e reconhecimento pelo trabalho pastoral desenvolvido ao longo dos últimos anos.

Ao final da missa, padre Mariano recebeu uma homenagem de representantes da comunidade paroquial e foi aplaudido de pé pelos fiéis, em sinal de carinho e agradecimento. Em sua fala, ele destacou o significado da celebração e a importância da caminhada vivida em conjunto com a paróquia.

“Essa celebração visa exatamente isso: celebrar a gratidão por esse período de atividade pastoral em conjunto. Eu sou um e vocês são tantos, então quem tem que agradecer sou eu”, afirmou.

Foto: Bárbara Sales/Ideia Comunicação

Sua trajetória

Natural de Nova Candelária (RS), padre Mariano assumiu, em 2024, pela primeira vez uma atividade pastoral na região Sul da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos). Embora tenha estudado no Convento Sagrado Coração de Jesus, em Brusque, entre 1978 e 1980, ele destacou que esta foi sua primeira experiência de pastorado no Sul do país. “Nunca havia feito pastorado aqui no Sul. É o lugar mais ao sul do Brasil onde pastoreei”, recordou.

Próximo da comunidade

Durante sua passagem por Brusque, padre Mariano atuou por dois anos no Convento Sagrado Coração de Jesus, na formação, e outros dois anos na Paróquia São Luís Gonzaga, diretamente na ação pastoral. Para ele, o período vivido na cidade representa uma síntese de sua trajetória sacerdotal.

“Posso dizer que o tempo em Brusque é uma síntese, porque, ao longo desses 39 anos de padre, sempre trabalhei tanto em paróquia quanto em formação. Aqui foi uma boa síntese do que eu já vinha fazendo. O melhor lugar é onde se está”, ressaltou.

O sacerdote também destacou a riqueza da experiência pastoral vivida na paróquia, marcada pela diversidade de comunidades, movimentos e estilos. “A pastoral é mais chamativa, mais dinâmica. É um grande aprendizado. Estilos diferentes das comunidades que acompanhei no Vale do Paraíba, em São Paulo, e no Sul de Minas. Pessoas diferentes, movimentos diferentes. É uma graça, uma bênção”, disse.

Ao longo de sua atuação, padre Mariano acompanhou de forma mais próxima algumas pastorais e movimentos, como a Pastoral Catequética, as Equipes de Nossa Senhora, o Comipa, a Pastoral Familiar, o movimento Abraço do Pai e os Leigos Dehonianos. Ele fez questão de agradecer, também, às comunidades com as quais teve vínculo mais direto.

“Devo muito a três comunidades que assessorei mais ao longo desses anos: Santa Paulina, Nossa Senhora de Fátima e São João Batista. Muito obrigado a vocês”, declarou.

Com 69 anos de vida e 39 de sacerdócio, padre Mariano traz uma trajetória marcada principalmente pela atuação na formação e na área educacional da Congregação Dehoniana. “Após os três anos em Cianorte, no Paraná, no começo da minha caminhada sacerdotal, sempre estive, na maior parte do tempo, em Taubaté, na formação dos estudantes”, explicou.

Entre 2009 e 2015, foi Superior Provincial da Província Brasil São Paulo, além de ter experiências missionárias e formativas em países como Israel, Irlanda, Alemanha e em Roma.

Agora, padre Mariano se prepara para um novo desafio: a missão da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus em Angola, onde permanecerá pelos próximos três anos. Ele reforçou o sentimento de gratidão pela caminhada vivida na Paróquia São Luís Gonzaga. “Só tenho que agradecer. Agradeço por todas essas manifestações e procuro corresponder, na medida do possível”, concluiu.