Esporte e solidariedade: 3ª Corrida Apae Brusque é lançada e tem inscrições abertas; confira valores

A 3ª Corrida Apae Brusque foi lançada na manhã desta quinta-feira, 13, na sede da instituição. O evento esportivo será realizado no domingo, 18 de maio, com largada às 7h na própria Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque.



As modalidades incluem corrida de 5 km e 10 km, caminhada de 3 km e a Corrida Kids. As inscrições já estão abertas pelo site www.dtosports.com.br/apae.

Até 28 de fevereiro, os participantes podem garantir a inscrição com valores promocionais: R$ 79 para as corridas, R$ 69 para a caminhada e R$ 49 para a categoria infantil, mais taxas. Após essa data, os valores seguem para o segundo lote.

A corrida faz parte das comemorações dos 70 anos da Apae Brusque e busca incentivar a prática esportiva e a inclusão. Na arte, está ilustrada a imagem de Pierre Moritz, o primeiro aluno da instituição, que também completa 70 anos em 16 de junho.

Corrida solidária

O presidente da Apae de Brusque, Renato Roda, ressalta que os valores arrecadados também serão destinados à Rede Feminina de Brusque. Com o Pernas Solidárias, parceiro do evento desde a primeira edição, o evento é organizado pela Apae de Brusque em parceria com a empresa DTO Sports.

“A Apae de Brusque, a primeira de Santa Catarina e a segunda do Brasil, sente-se muito honrada com a corrida, que será muito especial. Buscamos, com todo esse evento, trazer recursos financeiros que possam cobrir as despesas da nossa entidade. A exemplo de 2024, em que tivemos uma festa muito bonita, pretendemos repetir o sucesso que foi”, comenta.

O diretor-geral da DTO Sports, Dioney Galharte, destaca que todos os inscritos receberão camisetas. As premiações serão de cinco em cinco anos, garantindo muitas entregas de troféus. “Estamos muito felizes por, mais um ano, podermos estar à frente de tudo isso. Com certeza, vamos trazer o melhor em segurança e técnica aos nossos atletas”, completa.

Lotes e valores da 3ª Corrida Apae Brusque

Lote Promocional – até 28/02/2025

Corrida: R$ 79

Caminhada: R$ 69 + taxas

Kids: R$ 49 + taxas

Segundo Lote – até 01/04/2025

Corrida: R$ 89 + taxas

Caminhada: R$ 69 + taxas

Kids: R$ 49 + taxas

Terceiro Lote – até 01/05/2025

Corrida: R$ 99 + taxas

Caminhada: R$ 79 + taxas

Kids: R$ 49 + taxas

Quarto Lote – até 12/05/2025

Corrida: R$ 109 + taxas

Caminhada: R$ 79 + taxas

Kids: R$ 49 + taxas

Valores para assessoria

Os valores para assessorias se referem às inscrições para grupos de 10 pessoas ou mais.

Corrida:

R$ 79 até 01/04/2025

R$ 89 até 12/05/2025

Caminhada:

R$ 59 até 01/04/2025

R$ 69 até 12/05/2025

Kids:

Valor único – R$ 49

Idade mínima

A idade mínima para participação na corrida varia conforme a distância. Para provas de até 5 km, é necessário ter 14 anos completos na data da inscrição. Distâncias inferiores a 10 km exigem idade mínima de 16 anos, enquanto percursos entre 10 km e 30 km requerem 18 anos. Já para provas acima de 30 km, a participação é permitida apenas para maiores de 20 anos.

A Corrida Kids será realizada após o término da prova principal, com categorias divididas por idade. Crianças de 2 a 4 anos correrão 50 metros, enquanto as de 5 a 8 anos terão um percurso de 100 metros. Para a faixa etária de 9 a 11 anos, a distância será de 200 metros, e jovens de 12 e 13 anos disputarão a prova de 400 metros.

