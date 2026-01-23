Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Brusque e Carlos Renaux vão para a última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense em realidades bem distintas. Enquanto o quadricolor já está classificado e quer ser o primeiro colocado do grupo, o Vovô conseguiu uma importante vitória em Joinville, mas lamenta que essa reação seja um pouco tardia. A derrota para o Concórdia e o empate contra o Camboriú em casa, e da forma como aconteceram, custaram uma posição bem melhor na tabela. Mas é notório que o time melhorou.

O Bruscão fez na quarta-feira o seu pior jogo nesta primeira fase. Se tivesse perdido para o Santa Catarina, que foi muito superior no segundo tempo, seria justo. O time de Higo Magalhães não teve inspiração, não soube aproveitar todos os contra-ataques que apareceram e tratou de ficar esperando o Santa, que empatou o jogo e deu muito trabalho para a defesa quadricolor. Por mais que o Santa Catarina seja um time muito bom, dava pra jogar muito mais bola. No fim veio um empate, e o time ainda segura a liderança do Grupo A.

Já o Carlos Renaux foi muito superior ao Joinville fora de casa e fez por merecer a vitória. Me dá a impressão que o técnico Diego Corrêa conseguiu achar o melhor encaixe do time tricolor, que estava muito inconstante nas três primeiras partidas. O problema é que o prejuízo já era muito grande, ainda mais depois da partida contra o Camboriú, quando a defesa fez um pênalti infantil e ainda invadiu a área quando o goleiro Edson fez grande defesa. A realidade será o duro quadrangular do rebaixamento, onde apenas um time se mantém na elite. Será uma fase onde não dá mais para errar.

Petterson

O Brusque contratou o jovem atacante Petterson, de 22 anos, ex-Flamengo e Athletico, que tem uma história curiosa: tratado como joia quando estava na base do atual campeão da América, chegou a receber sondagem do Barcelona, mas esbarrou em problemas extra-campo. Foi para o Athletico, onde fez apenas um jogo e se envolveu com problemas disciplinares. Rescindiu com o Fla no começo do ano e precisa “entrar nos eixos” se quiser ter chance no Brusque. Comprovadamente ele sabe jogar bola, mas precisa ter cabeça boa.

Economia

O Carlos Renaux viajou pra Joinville poucas horas antes de enfrentar o JEC, chegou na Arena Joinville e venceu. A diretoria do Vovô resolveu economizar o custo de uma estadia um dia antes para poder trazer algum reforço de última hora para o quadrangular do rebaixamento, principalmente para o ataque.