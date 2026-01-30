Agente de trânsito de Brusque supera câncer, retoma rotina e volta ao esporte

Arquivo pessoal

O agente de trânsito da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), Hélio Corrêa, 48 anos, viveu um dos períodos mais desafiadores da sua trajetória pessoal e profissional nos últimos anos.

Diagnosticado com câncer de estômago em setembro de 2024, ele passou por tratamento, cirurgia e reabilitação. Hoje, recuperado, está de volta às atividades na GTB e também às competições esportivas, modalidade na qual representa Brusque como atleta de tênis de mesa.

Hélio ingressou na GTB em julho de 2023, sem histórico anterior no serviço público. Pouco mais de um ano depois, recebeu o diagnóstico que mudaria completamente sua rotina. “Jamais imaginei passar por isso. Não havia histórico familiar, o que tornou tudo ainda mais inesperado”, disse.

Incertezas

O impacto inicial foi marcado por incertezas e preocupações, especialmente para ele e sua família. Após os exames, vieram as decisões sobre o tratamento e os cuidados necessários. A prioridade passou a ser a recuperação da saúde.

O tratamento incluiu oito sessões de quimioterapia e, posteriormente, uma cirurgia de gastrectomia total, realizada em abril de 2025, com a retirada completa do estômago e parte do esôfago. As etapas exigiram adaptação física e emocional. Durante esse período, o afastamento das atividades profissionais e esportivas foi inevitável.

“Minha vida mudou completamente. Passei a enxergar tudo de outra forma. O foco deixou de ser o que vinha depois e passou a ser vencer cada etapa do tratamento”, relata Hélio.

Retorno ao esporte

Quase um ano após a cirurgia, ele comemora a recuperação. Atualmente, realiza apenas acompanhamento médico e não faz uso de medicamentos. Mesmo convivendo com um quadro leve de neuropatia periférica, que reduz a sensibilidade nas extremidades das mãos e dos pés, afirma que isso não o impede de seguir em frente.

A retomada da rotina incluiu o retorno ao trabalho como agente de trânsito, novamente nas ruas, e também ao esporte. O tênis de mesa, que sempre fez parte da sua vida, voltou a ser uma fonte de motivação. Em 2025, Hélio participou do Campeonato Estadual, realizado em Lages, conquistando o segundo lugar no individual e o primeiro lugar por equipes na categoria V40.

Colegas de trabalho acompanharam de perto o período de afastamento e celebraram o retorno de Hélio às atividades na GTB. Para o agente de trânsito Everton Willian da Cunha, a convivência durante esse processo deixou aprendizados importantes. “Conviver com o Hélio nesse período foi uma grande lição para todos nós”, comentou.

“Mesmo durante o afastamento, ele manteve uma postura positiva e muita força. Ver o retorno dele às ruas e à rotina da GTB é motivo de alegria para toda a equipe”, afirmou Cunha.

“A sensação de voltar a competir é maravilhosa. Hoje, não penso em limites, mas em aproveitar cada oportunidade. Pretendo dar o meu máximo em tudo que fizer, com disposição e determinação. Agradeço a Deus por essa segunda chance”, comentou Hélio.

Além das competições, Hélio pretende seguir envolvido com o esporte de forma ativa, ensinando alunos e participando de ações voluntárias. Para ele, a experiência reforçou valores que carrega para a vida pessoal, profissional e esportiva.

“Não me coloco como vítima. A fé, o apoio da minha família, especialmente da minha esposa, e a confiança foram fundamentais. O diagnóstico não é o fim. A vida continua e devemos fazer o nosso melhor a cada dia”, concluiu.