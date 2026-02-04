André Baran inicia temporada 2026 no BT400 de Matinhos
Número 3 do mundo retomou parceria com italiano Michele Cappelletti
O brusquense André Baran, número 3 do mundo no beach tennis, inicia a temporada 2026 com a disputa do BT400 de Matinhos, no Paraná, na sexta-feira, 6.
O torneio marca o início do circuito mundial da modalidade no ano. Baran retomou a parceria com o italiano Michele Cappelletti.
Com premiação de 45 mil dólares e valendo 400 pontos aos campeões no ranking internacional, o BT400 de Matinhos terá suas finais disputadas no domingo, 8.
"Estamos muito motivados com esse primeiro desafio da temporada. Sabemos que o nível no circuito tem aumentado a cada temporada, e para 2026 não será diferente. Precisaremos estar na nossa melhor versão para brigarmos pelos nossos objetivos”.
A etapa de Matinhos será a única do circuito mundial de beach tennis disputada em fevereiro. Após a competição no Paraná, Baran volta às quadras apenas no fim de março para a disputa do BT400 de Cuiabá.