Bolsa atleta de Brusque: confira os 241 contemplados

Prefeitura de Brusque/Divulgação

A Comissão do Programa Arthur Schlösser de Incentivo ao Esporte, conhecido como Bolsa Atleta, concluiu no dia 2, segunda-feira, a análise final das inscrições dos dois primeiros editais deste ano. A lista definitiva foi de 241 contemplados, com investimento previsto de R$ 4.047.098,11.

Participaram da comissão o superintendente da Fundação Municipal de Esportes (FME), Luiz Paulo de Souza e Silva, a chefe de Projetos de Iniciação Esportiva, Taís Cristóvão da Silva, o diretor de Esportes de Alto Rendimento, José Carlos Costa, o diretor-geral de Gabinete, Victor Hugo Molina, e Maicon Cesari, representante do Conselho Municipal de Esportes.

Na reunião, aconteceu a avaliação de todas as documentações pendentes e os recursos apresentados, e houve a análise de todos os recursos protocolados, acompanhados das justificativas para deferimento ou indeferimento.

No total, o número de beneficiados em 2026 foi de 241. Em 2025, foram 179 bolsistas e, em 2024, o número era de 134. Outro destaque desse ano é o investimento anual de R$ 4.047.098,11 destinado aos atletas, paratletas, técnicos, auxiliares técnicos e profissionais de iniciação esportiva. O valor representa um aumento de 18% em relação a 2025 e de 40% em comparação com 2024.

O diretor-geral de Gabinete, Victor Hugo Molina, destacou o avanço do investimento público no esporte municipal, “estamos falando do maior investimento da história do Programa Arthur Schlösser. É um recurso aplicado com ética, critérios objetivos e foco no rendimento esportivo, demonstrando o compromisso do governo municipal com o fortalecimento do esporte e o desenvolvimento dos nossos talentos”.

Siga-nos nas redes sociais

















Já o superintendente da FME, Luiz Paulo de Souza e Silva, pontuou o impacto do programa para o esporte local, “esse investimento fortalece toda a cadeia esportiva do município, desde a iniciação até o alto rendimento. O programa garante melhores condições para atletas e profissionais, permitindo que Brusque continue sendo destaque em competições estaduais e nacionais”.

O programa segue agora para as próximas etapas administrativas para efetivação das bolsas e início dos repasses aos contemplados, consolidando mais um ciclo de incentivo ao esporte no município.

Para mais informações sobre os selecionados da bolsa do Programa Arthur Schlösser de Incentivo ao Esporte, acesse o site da FME.