Botuverá recebe a quarta edição do Encontro de Trilheiros em março

Rodrigo Philipps/Arquivo Arsenal Eventos

Botuverá recebe no dia 1º de março o 4º Encontro de Trilheiros – Equipe Motor Cheio. O evento será realizado no salão da Paróquia São José, no Centro do município, e deve reunir praticantes de trilha com motos, quadriciclos e UTVs.

As inscrições são ilimitadas e podem ser feitas de forma antecipada até 28 de fevereiro, às 12h, pelo site lsoffroad, pelo valor de R$ 140. No local do evento, a inscrição custará R$ 170. A organização informa que os 300 primeiros inscritos receberão camiseta do encontro.

Programação

A programação prevê a largada dos quadriciclos e UTVs às 8h30, enquanto as motos iniciam a trilha às 9h15. A inscrição inclui café da manhã, água e lanche no ponto neutro, além de almoço com buffet.

Também estão previstos sorteios ao longo do evento. Entre os inscritos antecipadamente até 20 de fevereiro, será sorteado um par de pneus (dianteiro e traseiro) para o mesmo ganhador. Já entre todos os participantes, serão realizados 10 sorteios de R$ 250 em dinheiro.

Mais informações podem ser obtidas com a organização pelo telefone (47) 9 8432-3523, com Bruno.