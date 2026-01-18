Prova esportiva leva atletas e famílias à Beira Rio em Brusque

Na manhã deste domingo, 18, Brusque foi palco da 4ª edição do Duathlon Daniel, prova que combina corrida e ciclismo e reuniu atletas locais e de diferentes municípios, em um percurso marcado por resistência física, disciplina e superação.

A largada ocorreu às 6h30, na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira (Beira Rio), margem esquerda, nos fundos do River Mall.

O local concentrou competidores, familiares e apoiadores desde as primeiras horas do dia.

Nesse contexto, o evento confirmou a evolução de uma iniciativa que teve origem informal e que, ao longo dos anos, ganhou estrutura, adesão e relevância no calendário esportivo local.

Brusque recebe competidores

Além da participação de atletas brusquenses, a edição reuniu competidores de cidades como Itajaí, Itapema, Navegantes, Gaspar, Tijucas, Camboriú e Guabiruba, ampliando o alcance regional da prova.

Houve ainda a presença de participantes vindos do estado do Mato Grosso, o que reforçou o caráter interestadual do evento e evidenciou sua consolidação no cenário esportivo.

Esporte valorizado em Brusque

Consolidado como uma das principais provas da modalidade na região, o duathlon voltou a evidenciar o fortalecimento do esporte amador e o incentivo a práticas voltadas à saúde e ao bem-estar.

A programação apresentou duas modalidades principais, adaptadas a diferentes níveis de preparo físico.

Na categoria Light, o percurso foi dividido em três etapas: 4 km de corrida inicial, 16 km de ciclismo e 2 km finais de corrida.

Na modalidade Pró, o desafio exigiu preparo técnico e físico mais elevado, com 4 km de corrida na abertura, 32 km de ciclismo e 4 km de corrida no encerramento.

A competição também incluiu categorias como Masculino Solo, Feminino Solo, Revezamento Masculino, Revezamento Feminino e Revezamento Misto, ampliando a participação e fortalecendo o espírito coletivo.

Paralelamente, o Duathlon Kids garantiu espaço às crianças, reforçando o caráter formativo do evento e o estímulo precoce à prática esportiva.

Três competidoras celebram a conclusão da prova, em um registro que traduz união, energia e espírito esportivo/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Incentivo e respeito

Sobretudo, mais do que os resultados esportivos, a 4ª edição foi marcada pela integração entre atletas, famílias e comunidade.

Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão. Toque aqui e participe

Ao longo do percurso e nas áreas de apoio, o clima foi de incentivo mútuo, respeito e celebração do esforço individual e coletivo, elementos que contribuíram para o sucesso da prova.

Prova esportiva consolidada

Idealizado por Daniel Mecias Pinheiro, o desafio reafirmou, nesta edição, seu papel como vetor de fortalecimento do esporte regional.

Com efeito, o crescimento no número de participantes e apoiadores evidencia a consolidação do evento e sua capacidade de mobilizar diferentes públicos em torno de valores como disciplina, saúde e superação.

Galeria de fotos

Por fim, a galeria de fotos, organizada em dois carrosséis e apresentada a seguir, traduz em imagens a intensidade e a diversidade que marcaram mais uma edição do Duathlon Daniel.

Nesse sentido, os registros evidenciam a energia do evento e ajudam a dimensionar sua relevância no cenário esportivo de Brusque e região.

Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município

Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município

• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.