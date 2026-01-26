Confira o calendário de competições de Guabiruba em 2026

Prefeitura de Guabiruba/Divulgação

A Prefeitura de Guabiruba divulgou o calendário de competições e atividades esportivas para 2026. Os campeonatos e atividades iniciam em fevereiro e vão até dezembro.

Os Jogos Comunitários iniciam já em fevereiro e vão até abril. Em maio, acontece o Campeonato Brasileiro de Jeep e Gaiola Cross.

Outros destaques são o Municipal de Voleibol (entre agosto e setembro) e o de Futebol Amador (entre agosto e novembro).

Confira o calendário completo

XXVIII Jogos Comunitários (21 de fevereiro a 25 de abril);

Campeonato Municipal de Dominó (27 de abril a 13 de junho);

Campeonato Brasileiro de Jeep e Gaiola Cross (1º a 3 de maio);

Moleque Bom de Bola Jogos Escolares (6 a 8 de maio);

Campeonato Municipal de Bocha Trio feminino e masculino (6 de maio a 13 de agosto);

Campeonato Municipal de Futsal feminino e masculino (18 de maio a 8 de agosto);

Jemguabi Infantil Jogos Escolares (18 a 22 de maio);

Guaba Trail (6 de junho);

Campeonato Municipal de Canastra (10 de agosto a 26 de outubro);

Campeonato Municipal de Voleibol (15 de agosto a 26 de setembro);

Jemguabi Mirim Jogos Escolares (17 a 31 de agosto);

Campeonato Municipal de Futebol Amador (23 de agosto a 15 de novembro);

Campeonato Municipal de Bocha Sexteto feminino e masculino (3 de setembro a 27 de novembro);

Campeonato Municipal de Futebol 7 Society feminino (12 de setembro a 14 de novembro);

Jogos da Terceira Idade (27 a 30 de outubro);

Jemguabi Pré-Mirim Jogos Escolares 2026 (17 a 27 de novembro);

3ª Corrida do Pelznickel (6 de dezembro).