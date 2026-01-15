Guabiruba formaliza assinatura dos contemplados do Bolsa Técnico de 2026
Ao todo são sete técnicos em cinco modalidades
A Secretaria de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude de Guabiruba realizou a assinatura dos contemplados do programa Bolsa Técnico de 2026.
A iniciativa reconhece e valoriza o trabalho de técnicos e atletas que impulsionam o esporte no município. O ato foi oficializado pelo prefeito Valmir Zirke.
O programa contempla profissionais que se destacam em diversas modalidades, como karatê, futebol, tênis de mesa, xadrez e jiu-jitsu, ampliando o incentivo municipal ao desenvolvimento esportivo em múltiplas categorias.
Contemplados do Bolsa Técnico 2026:
- Marcelo Decker – Karatê – Bolsa Técnico I;
- Márcio Cesari – Futebol – Bolsa Técnico II;
- Beatriz Treider Anastácio – Karatê – Bolsa Técnico II;
- Caroline Tormena – Futebol – Bolsa Técnico II;
- Rafael Romani – Tênis de Mesa – Bolsa Técnico II;
- Douglas Vieira dos Santos – Xadrez – Bolsa Técnico II;
- Halley Schaefer – Jiu-Jitsu – Bolsa Técnico II.
Segundo a prefeitura, com o Bolsa Técnico, Guabiruba reafirma seu compromisso em criar condições para que profissionais do esporte possam dar continuidade aos seus projetos, aprimorar suas atividades e representar o município em competições municipais, estaduais e nacionais.