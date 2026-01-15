Ir para o conteúdo

Guabiruba formaliza assinatura dos contemplados do Bolsa Técnico de 2026

Ao todo são sete técnicos em cinco modalidades

Redação O Município
Prefeitura de Guabiruba/Divulgação

A Secretaria de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude de Guabiruba realizou a assinatura dos contemplados do programa Bolsa Técnico de 2026.

A iniciativa reconhece e valoriza o trabalho de técnicos e atletas que impulsionam o esporte no município. O ato foi oficializado pelo prefeito Valmir Zirke.

O programa contempla profissionais que se destacam em diversas modalidades, como karatê, futebol, tênis de mesa, xadrez e jiu-jitsu, ampliando o incentivo municipal ao desenvolvimento esportivo em múltiplas categorias.

Este ano, pela primeira vez, teremos sete técnicos contemplados de cinco modalidades diferentes. Isso vem ao encontro do que buscamos e queremos oferecer aos nossos atletas, para que, através de um profissional responsável, possam representar nosso município em vários campeonatos ao longo do ano.

Joelcio Moises Paes Rodrigues, secretário de Esportes,
Lazer e Assuntos para a Juventude.

Contemplados do Bolsa Técnico 2026:

  • Marcelo Decker – Karatê – Bolsa Técnico I;
  • Márcio Cesari – Futebol – Bolsa Técnico II;
  • Beatriz Treider Anastácio – Karatê – Bolsa Técnico II;
  • Caroline Tormena – Futebol – Bolsa Técnico II;
  • Rafael Romani – Tênis de Mesa – Bolsa Técnico II;
  • Douglas Vieira dos Santos – Xadrez – Bolsa Técnico II;
  • Halley Schaefer – Jiu-Jitsu – Bolsa Técnico II.

Segundo a prefeitura, com o Bolsa Técnico, Guabiruba reafirma seu compromisso em criar condições para que profissionais do esporte possam dar continuidade aos seus projetos, aprimorar suas atividades e representar o município em competições municipais, estaduais e nacionais.