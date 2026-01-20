Jogos Abertos da Terceira Idade de Brusque estão com inscrições abertas

Foto: Divulgação/Prefeitura de Brusque

Já estão abertas as inscrições para a fase municipal dos Jogos Abertos da Terceira Idade (Jasti) de Brusque, que neste ano já têm data e local definidos. A competição será realizada em 28 de fevereiro, a partir das 8h, na Sociedade Beneficente. Os interessados podem se inscrever até 25 de fevereiro de 2025.

As disputas envolvem as modalidades de bolão, bocha raffa vollo, dominó e canastra, nas categorias masculina e feminina. Os Jasti são destinados a pessoas com 60 anos ou mais e têm como objetivo promover integração, lazer e qualidade de vida por meio do esporte.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Fundação Municipal de Esportes (FME) de Brusque, durante o horário de expediente, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (47) 4042-0515.

Além de incentivar hábitos saudáveis, a competição também tem caráter classificatório. Os campeões da etapa municipal garantem vaga para representar Brusque na fase microrregional do Jasti.

De acordo com o diretor de Esportes Comunitários da Fundação Municipal de Esportes, Cleber Baron, os Jogos Abertos da Terceira Idade representam um importante momento de confraternização e valorização dos idosos.

“O esporte tem um papel fundamental na saúde física e emocional, e queremos ampliar cada vez mais a participação, proporcionando experiências positivas e fortalecendo os vínculos sociais”, destacou.