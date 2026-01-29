Prefeitura aumenta prazo do envio de documentação complementar das bolsas esportivas de Brusque

Prefeitura de Brusque/Divulgação

A comissão do Programa Arthur Schlösser de Incentivo ao Esporte realizou, nesta terça-feira, 28, a primeira reunião de 2026 para análise das inscrições dos dois primeiros editais deste ano da Fundação Municipal de Esportes (FME). A comissão decidiu, por medidas referentes a algumas categorias, aumentar o prazo até o dia 30 de janeiro para a complementação da documentação.

Caso não ocorra a apresentação dos documentos dentro do prazo, resultará no indeferimento do benefício. A análise partiu dos documentos conforme os critérios estabelecidos nos editais vigentes e avaliou a documentação apresentada por atletas, paratletas, técnicos, auxiliares técnicos e profissionais de iniciação esportiva.

A comissão foi composta pelo superintendente da FME, Luiz Paulo de Souza e Silva, pela chefe de Projetos de Iniciação Esportiva, Taís Cristóvão da Silva, pelo diretor de Esportes de Alto Rendimento, José Carlos Costa, pelo diretor-geral de Gabinete, Victor Hugo Molina, e por Maicon Cesari, representante do Conselho Municipal de Esportes.

Foi constatada a ausência de inscritos em algumas modalidades e categorias, como profissional de iniciação esportiva no atletismo, atletas de tiro dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), da natação dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina (Joguinhos), entidade esportiva da modalidade coletiva de patinação e atletas do ciclismo feminino no segmento Jasc. Neste último caso, a vaga foi remanejada para o ciclismo masculino no mesmo segmento.

Após as análises, a comissão deliberou pela concessão dos benefícios aos candidatos contemplados, conforme relação apresentada nos anexos da ata. Também foi aprovada a habilitação das entidades esportivas para indicação dos atletas beneficiados, conforme previsto no edital.

A classificação final dos atletas contemplados será divulgada no dia 2 de fevereiro.