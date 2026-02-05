Prefeitura de Botuverá abre chamamento público para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

Foto: Prefeitura de Botuverá/Divulgação

A Prefeitura de Botuverá divulgou nesta quinta-feira, 5, a publicação do chamamento público para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. As inscrições seguem até 19 de fevereiro.

Os programas buscam incentivar o esporte local por meio da concessão de auxílio financeiro a atletas e técnicos que representam o município em competições oficiais.

Os programas são executados pela prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude, e preveem o pagamento de até dez parcelas, entre março e dezembro de 2026.

O recurso pode ser utilizado para custear despesas relacionadas à prática esportiva, como alimentação, transporte, taxas de inscrição e preparação técnica.

“É a valorização do esforço de quem leva o nome de Botuverá para além dos nossos limites”, afirma o prefeito Victor Wietcowsky (PP).

O Bolsa Atleta é destinado a atletas a partir dos 12 anos, residentes em Botuverá há pelo menos dois anos.

Os valores variam conforme a categoria: R$ 300 para atleta estudantil, R$ 500 para atleta regional e R$ 700 para atleta nacional.

Já o Bolsa Técnico contempla técnicos e auxiliares técnicos, com registro ativo no Conselho Regional de Educação Física (Cref), conforme a categoria.

As bolsas variam de R$ 800 a R$ 2 mil mensais, de acordo com a classificação técnica estabelecida em edital.

“Ao apoiar atletas e técnicos, estamos incentivando a formação esportiva, a permanência dos talentos em Botuverá e a profissionalização do esporte local, sempre com critérios claros e transparência no processo”, diz o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude, Marcos Fonseca.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude, localizada na rua Luiz Vicentini, 99, Centro.

Os interessados devem entregar o envelope com a documentação exigida, incluindo formulário de inscrição, cópia de RG e CPF, foto 3×4 e plano de trabalho.

O cronograma prevê a divulgação do resultado preliminar em 24 de fevereiro e do resultado final em 3 de março. O benefício não gera vínculo empregatício com o município.