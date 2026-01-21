Projeto Combate 60 abre inscrições para aulas gratuitas de boxe em Brusque

Divulgação

O projeto social Combate 60 está com inscrições abertas para aulas gratuitas de boxe em Brusque. Os treinos são realizados no ginásio de esportes do bairro Steffen e atendem crianças e adolescentes com idades entre 8 e 17 anos.

As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp, por meio do número (47) 9 9129-5052. As aulas ocorrem às terças-feiras, a partir das 17h30, e aos sábados, a partir das 10h.

O ginásio de esportes está localizado na rua Rodolfo Steffen, nº 99. Outras informações sobre o projeto podem ser obtidas no Instagram, por meio do perfil @combate_60_projeto_social.

O projeto é coordenado pelo professor Eliomar Paulo Gomes das Neves, conhecido como mestre Urso, e surgiu com o objetivo de criar oportunidades por meio do esporte, promovendo inclusão e desenvolvimento social.

Segundo o coordenador, os treinos vão além da prática esportiva. Os participantes são incentivados a desenvolver valores como disciplina, coragem e determinação, utilizando o boxe como ferramenta de inclusão social, prevenção ao uso de drogas e estímulo a hábitos de vida mais saudáveis.

“O projeto social Combate 60 não tem como foco apenas a formação de lutadores, mas também de cidadãos conscientes, resilientes e preparados para vencer dentro e fora do ringue”, destaca o professor.