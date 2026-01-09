Saiba como será a divisão das torcidas no clássico Brusque x Carlos Renaux; ingressos estão à venda

Bruno da Silva/Arquivo O Município

Foi definida como será a divisão de torcidas no clássico entre Brusque e Carlos Renaux na Arena Simon, no domingo, 11, às 19h30. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. O Brusque, que é o mandante, anunciou o início da venda de ingressos nesta sexta-feira, 9.

A torcida do Brusque ficará nas cadeiras e na área descoberta, ambos setores nas laterais do estádio. Sendo assim, o espaço para os torcedores do Carlos Renaux será a arquibancada coberta atrás do gol.

O sócio do Brusque com o plano no setor da coberta vai ter acesso acompanhar a partida no setor da cadeira. A entrada para a torcida do Carlos Renaux será no setor do visitante.



Ingressos



Os ingressos para o jogo estão disponíveis na loja Bruscão Mania. Há também como adquirir por meio do site www.ingressodevantagens.com.br.





Crianças até 12 anos não pagam ingresso na arquibancada descoberta. Crianças pagam meia-entrada nos seguintes setores: cadeira, coberta e visitante. Adolescentes de 13 anos e mais pagam meia. Confira os valores:

Cadeira (Brusque): R$ 60

Coberta (Carlos Renaux): R$ 30

Descoberta (Brusque): R$ 20

A abertura dos portões acontece uma hora e meia antes do início da partida, às 18h. Confira os horários de venda de ingressos em cada dia:

Sexta: 9h até 12h e 13h até 17h

Sábado: 9h até 12h e 13h até 17h

Domingo: 9h até o início da partida

