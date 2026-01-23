Polícia Militar/Reprodução, João Pires/Instituto Sports

O colombiano Cristian Rodríguez e o venezuelano Luis David Martínez foram presos após caso de racismo em torneio internacional de tênis em Itajaí nesta quinta-feira, 22.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de racismo que ocorreu no Clube Itamirim. Após perderem a partida de quartas de final do Challenger de Itajaí diante dos brasileiros Igor Marcondes e Eduardo Ribeiro, eles ofenderam a torcida e um funcionário do clube com gestos e palavras de conteúdo racista.

Quando a polícia chegou ao local, os atletas já haviam deixado o evento e se dirigido ao hotel. Policiais foram até o hotel e localizaram um dos atletas, Luis Martínez, que havia feito gestos discriminatórios imitando um macaco ao coçar as axilas para a torcida após o fim do jogo.

Luis David Martínez (de azul) e Cristian Rodríguez (de branco) durante jogo em Itajaí | Foto: João Pires/Instituto Sports

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia, sendo autuado pelo crime de injúria racial, cuja pena varia de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa.

A vítima das ofensas e uma testemunha também se dirigiram à delegacia, onde constataram que o colombiano havia chamado um funcionário do clube de "macaco", também estava presente.

A Polícia Militar então deu voz de prisão a Rodríguez, pelo mesmo crime de injúria racial cometido por seu companheiro de quadra.

Martínez é o 108º do mundo no ranking de duplas da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), enquanto Rodríguez é o 162º.