Últimos dias: inscrições do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico em Brusque acontecem até quarta-feira

O novo edital do Programa Arthur Schlösser de Incentivo ao Esporte possui agora um sistema de inscrições totalmente online, que seguem abertas até às 20h do dia 21 de janeiro. Além disso, há o investimento previsto pela Prefeitura de Brusque de ultrapassar R$ 4,5 milhões.

Mesmo com a digitalização, a Fundação Municipal de Esportes (FME) seguirá oferecendo atendimento presencial para situações específicas, garantindo suporte e inclusão aos interessados. Caso haja necessidade de entrega de documentos físicos, o procedimento deve ser realizado no horário de expediente da Fundação, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

O diretor de Esporte de Rendimento da Fundação, José Carlos Costa, destaca o alto número de acessos ao site da FME e faz um alerta aos interessados. “Notamos um volume expressivo de acessos ao site, porém a formalização das inscrições ainda está abaixo do esperado. Recomendamos que os interessados realizem suas inscrições dentro do prazo e não deixem para a última hora, evitando possíveis transtornos pontuais”, solicitou.

“Em caso de qualquer dúvida ou necessidade de ajuda no preenchimento do edital, os servidores da Fundação estão de plantão para auxiliar técnicos ou atletas a realizarem a inscrição dentro do prazo e conforme as regras estabelecidas no edital”, completou.

De acordo com a prefeitura, o pagamento dos benefícios passa a seguir um novo cronograma, mais estruturado, para proporcionar maior visibilidade financeira aos contemplados. A padronização da carga horária dos técnicos é de 20 horas semanais.

Com um orçamento estimado em mais de R$ 4,5 milhões, a administração visa reforçar a importância do papel do Bolsa Atleta e do Bolsa Técnico como uma das principais políticas públicas de incentivo ao esporte de rendimento em Brusque, fortalecendo a base esportiva e ampliando as condições para que atletas e equipes representem o município em competições estaduais e nacionais.

O edital completo, com todas as regras, critérios e cronograma, pode ser consultado no site da Fundação Municipal de Esportes.