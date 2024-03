Esposa de homem que teria invadido residência no Jardim Maluche conta versão do caso

No fim da tarde desta terça-feira, 5, o jornal O Município ouviu a versão de Jéssica Hernandes, de 33 anos, envolvida na confusão em que o marido, Daniel do Carmo, de 40 anos, foi detido após invadir uma casa no bairro Jardim Maluche, em Brusque, e ter ameaçado a proprietária.

O caso aconteceu na segunda-feira, 4. Segundo Jéssica, ela e o marido foram contratados pela mulher, ainda não identificada, para trabalhar como serviços gerais em um quitinete e, em troca, poderiam morar no local. Porém a proprietária do imóvel não aceitava crianças e o acordo foi desfeito.

“Estamos há um mês em Brusque. Estávamos trabalhando para ela, mas não recebemos pagamentos. Fiquei sem prestar serviços para ela por uma semana, pois precisava de dinheiro para trazer minha filha, que atualmente está com a minha mãe em São Paulo, para cá. Porém, ela não gosta de criança, nisso ela passou a me infernizar”, contou.

Para tentar resolver a situação, a vítima conta que foi até os fundos de um salão da proprietária e foi agredida com golpes de barras de ferro. Jéssica também disse que não estava armada em nenhum momento, como consta no depoimento feito pela outra mulher para a polícia.

“Eu fui até a casa dela para conversarmos e fui agredida com barras de ferro. Ela disse em depoimento que me agrediu para se defender, pois eu estava com uma faca, mas é mentira. A gente tinha sim facas embaladas, mas isso porque meu marido é sushimen e estava a caminho do trabalho. A gente não estava segurando as facas como ela falou”, explicou.

Jéssica ainda completou dizendo que por causa das agressões, Daniel foi motivado a invadir a casa da agressora. “Meu marido entrou na casa dela e quebrou tudo e ela fugiu pra não ser presa em flagrante, mas quem acabou preso foi o meu marido”.

A vítima também revelou que ela e seu marido foram retirados do quitinete e, no momento, estão em um albergue, pois não possuem condições de ir para outro lugar. Daniel ainda responde por danos ao patrimônio.

O jornal O Município também abre o espaço para que a empresária que contratou o casal se pronuncie e conte a sua versão sobre o fato.

