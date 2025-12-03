Esposa de motociclista que faleceu é vítima de acidente no Limeira, em Brusque

A esposa de Gilson Alves dos Santos, o motociclista de 48 anos que faleceu em um acidente no bairro Limeira, em Brusque, também é vítima da colisão. Ela está internada no Hospital Azambuja. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 3. A informação foi confirmada pela reportagem de O Município com familiares da vítima.

A mulher, de 44 anos, sofreu fratura aberta na fíbula e na tíbia, além de múltiplas lesões no braço e escoriações. Ela conduzia outra motocicleta e ambos iam para o trabalho.

Uma câmera de segurança flagrou o momento da colisão. As imagens obtidas pela reportagem mostram a caminhonete Tucson invadindo a pista contrária e atingindo duas motocicletas que seguiam em direção ao Centro.

O vídeo revela que, ao saírem do campo de visão da câmera, os motociclistas são atingidos pelo veículo. Com o impacto, as motos são lançadas contra o acostamento.

A Tucson capota em seguida. O motorista sai pela porta traseira, corre, volta para recolher um objeto que caiu do veículo e foge a pé.

O acidente ocorreu por volta de 5h48. Um dos motociclistas morreu no local, e o outro foi socorrido em estado grave.

A reportagem conversou com o delegado titular da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, Fernando Farias, para esclarecer detalhes sobre a prisão do motorista envolvido no acidente.

A prisão ocorreu após o homem ser localizado pela Polícia Militar, horas depois de fugir do local sem prestar socorro às vítimas.

