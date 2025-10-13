Esposa do presidente da Ampebr morre aos 55 anos em Brusque

Esposa do presidente da Ampebr morre aos 55 anos em Brusque

A esposa do presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr), Mauro Schoening, Caroline Tomazoni Schoening, morreu na noite de domingo, 12, em Brusque. Ela tinha 55 anos.

Por meio de uma nota, a Ampebr se manifestou lamentando o ocorrido. Confira abaixo:

“A Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr) lamenta profundamente o falecimento de Caroline Tomazoni Schoening, esposa do presidente da entidade, Mauro Schoening.

Carol, como era conhecida, deixa entre familiares e amigos, sua marca sempre serena, sorridente e carinhosa. Era uma mulher dedicada, prestativa e sempre atenciosa com todos.

Neste momento de despedida, a Ampe Brusque se une em abraço ao presidente Mauro e a todos os que amaram Carol, partilhando da saudade e da lembrança do bem que ela espalhou”.

O velório ocorre neste momento, na Capela Mortuária do Centro, seguindo para o Crematório Vaticano, às 17h, em Balneário Camboriú. Ela deixa dois filhos, demais familiares e amigos enlutados.

