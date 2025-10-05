Esquenta para Fenarreco é atração no Passeio Beira Rio neste domingo, em Brusque

Um esquenta para a 38ª Fenarreco aconteceu neste domingo, 5, no Passeio Beira Rio, em Brusque. O novo espaço de lazer da cidade fica nos fundos do River Mall. Entre 11h e 14h, o público pôde aproveitar uma prévia da “festa mais gostosa do Brasil”.

No local, havia música alemã, presença dos marrecos e de rainha e princesas da Fenarreco. Além disso, a atração contou com venda de chope, cachorro-quente alemão e havia barraca de trajes típicos.

A Fenarreco inicia na quinta-feira, 9, com o tradicional desfile. A principal festa do município e uma das festas de outubro mais relevantes de Santa Catarina segue até 19 de outubro, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, no Centro II.