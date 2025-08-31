“Essa cidade merecia o título”: torcedores relembram momentos históricos do Carlos Renaux em jogo da final

Torcedores de diversas idades acompanharam a conquista do título do Carlos Renaux na tarde deste domingo, 31, em Brusque. A equipe venceu o Camboriú por 2 a 0 no jogo de volta da Série B do Campeonato Catarinense e retornou à elite do futebol do estado. Mas hoje foi dia de celebrar aqueles que viram os tempos de glória do Renô.

Mais de mil torcedores acompanharam a partida no estádio Augusto Bauer. Os torcedores mais velhos falaram sobre o sentimento de ver o Carlos Renaux disputar uma final depois de 72 anos sem um título oficial.

Niuton Luiz Muller, de 67 anos, comenta que ver o time competir por um troféu depois de tantos anos toca muito o coração. “Porque sempre participamos da vida do Carlos Renaux. Quando eu era mais novo, eu e meu irmão ajudamos muito o amador, as categorias infantil, juvenil, tudo isso ajudamos. Então isso balança quando tem jogo do Renô”.

Esta foi a primeira disputa de final do clube que ele acompanhou. “Quando foi campeão da Série A a gente não tinha nascido ainda. Já no amador, tantas vezes campeão”, brinca. E completa que ver o clube em um bom momento o emociona e toca o coração.

Agora, com dois times da cidade disputando a competição [Brusque e Carlos Renaux], Niuton diz que terá o coração dividido pelas equipes. “É difícil escolher né, a gente tem uma quedinha pelo Renô, mas a cidade também tem o Brusque, que já nos proporcionou muitos títulos e felicidade”.

Para Vilson Souza, de 79 anos, integrante da diretoria do clube, é uma alegria ver o retorno do Renô na elite, pois traz as lembranças de um grande time que o clube já teve. O torcedor relembrou a histórica partida contra o Botafogo.

“O dia em que o Botafogo veio aqui, ele não conhecia, não sabia [como era o time do Carlos Renaux], mas o Renô sabia quem era o Botafogo. Então foram muitas vitórias, os times do nosso estado que vinham aqui eram todos goleados. O Renaux era um timão, era uma sensação, então isso nos traz muitas alegrias”.

Ele integrou as categorias de base do clube na época de juvenil. “Mas não deu pra subir em nada, só fiquei no amador”, brincou.

Nildo Venturelli, de 64, diz que o retorno do Vovô representa a tradição do futebol brusquense. Para ele também é uma grande alegria ver o clube de volta à Série A. “Depois de 42 anos o Renô voltar, para quem torce para o vovô é muito bom”.

Outro torcedor puxou da memória uma partida do clássico entre Carlos Renaux e Paysandu.

“Tinha um lateral que se chamava Coral, aí no Paysandu tinha um chamado Toninho Preto, driblador bom, passou várias vezes pelo Coral. Na quarta, nosso lateral pegou ele e jogou em cima do alambrado. Aí entrou o Paulo Sérgio, colou no Toninho, Toninho não fez mais nada”.

“Essa cidade merecia o título”

Emocionado, o técnico do Renô, Diego Correa, mencionou que a cidade merecia o título e que a conquista do acesso não era o suficiente.

“Era uma oportunidade, acabei fazendo um trabalho com excelência no Marcílio Dias, de quatro anos, vitorioso. Aqui na base, com a minha chegada também, conseguimos chegar na final do sub-20 e ser líder das duas competições de 2017.

Quando o Taico fez o convite para mim, eu tinha certeza, porque a maioria dos atletas já tinha também. Eu tinha conhecimento do grupo, a qualidade que ele tem, e disse para eles que era entrar para fazer história, é o que eu falei para eles, o acesso faz parte, mas o título vai marcar para a vida toda, vai passar cem anos, mas a foto de campeão vai estar ali. E essa cidade merecia esse título do Vovô, o clube mais velho da cidade”, disse Correa.

Após a conquista do título, o presidente do Carlos Renaux, Altair Heck, o Taíco, ressaltou disse que não havia palavras para descrever a sensação, “é apenas comemorar”.

Questionado sobre a presença da torcida no estádio, Taíco respondeu que a partida mostrou que o clube possui uma grande torcida.

