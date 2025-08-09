“Está pronto para receber o atendimento oncológico”, diz deputada Ana Paula Lima sobre Hospital Azambuja

A deputada federal Ana Paula Lima (PT-SC) visitou Brusque na sexta-feira, 8. Ela falou sobre a habilitação do Hospital Azambuja para receber o atendimento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre outros assuntos locais e nacionais. Ana Paula estava acompanhada da vereadora Bete Eccel (PT).

“O Hospital Azambuja nos procurou muitas vezes. É um hospital centenário, que atende toda a região. Foi realizada a visita técnica aos hospitais, tanto Azambuja quanto Imigrantes. Um relatório está sendo elaborado, sobre a possibilidade de credenciamento de dois hospitais. A decisão caberá ao secretário de estado da Saúde”, diz.

Governo Lula

Ana Paula é vice-líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados. A deputada afirma que a prioridade da base no segundo semestre é aprovar a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil. “É uma bandeira do governo”.

Na área da saúde, ela destaca que o governo federal garantiu a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro, em Brusque, por meio de recursos contemplados no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), iniciativa do Planalto.

Além disso, a deputada celebra a saída do Brasil do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU). A parlamentar considera a novidade, divulgada no final de julho, uma conquista para os brasileiros.

“No primeiro mandato do governo do presidente Lula, o Brasil saiu do Mapa da Fome. Voltou para o mapa nos governos de Michel Temer e de Bolsonaro. Nesta semana, recebemos a notícia de que o Brasil saiu, novamente, do Mapa da Fome. É uma grande vitória para o povo brasileiro”.

Moraes e Bolsonaro

Brasília vive período de tensão com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A deputada não opinou diretamente sobre as sanções da Justiça impostas a Bolsonaro, mas considera que houve desrespeito a medidas judiciais por parte do ex-presidente.

“Em um primeiro momento, foi colocada a tornozeleira, por causa do risco de fuga [de Bolsonaro]. O filho está nos Estados Unidos e a Carla Zambelli foi para a Itália… Foi uma medida judicial, que não vou contestar”, disse. Independente da opinião sobre as medidas, Ana Paula diz que “o parlamento brasileiro não pode ser sequestrado”, em referência à obstrução da oposição.

PT nas eleições

Nas eleições de 2026, a deputada deve disputar a reeleição à Câmara. O superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina e ex-prefeito de Brusque, Paulo Eccel (PT), deve concorrer a uma vaga de deputado estadual.

Ana Paula diz que o projeto do PT para as eleições de 2026 é fortalecer a base no Legislativo nacional. A sigla do presidente Lula busca parcerias com outros partidos e pretende indicar nomes ao Senado e ao governo de Santa Catarina.

PT na Câmara de Brusque

Bete Eccel, que acompanhou Ana Paula durante a visita a Brusque, também avaliou o mandato como vereadora. Estreante na política, Bete considera que está conseguindo colocar os projetos em prática nos primeiros oito meses de legislatura. Em setembro, ela sairá de licença.

“Eu estou realizada, percebendo o quanto é possível contribuir com a cidade. Precisamos ser filiados a um partido, mas não podemos defender só a causa do partido depois de eleitos. Representamos toda a cidade”, analisa Bete.

