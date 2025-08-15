Estação meteorológica é instalada em Brusque para possibilitar alertas climáticos mais precisos

Uma estação meteorológica foi instalada em Brusque para aperfeiçoar o monitoramento de diversas condições climáticas. O equipamento fica no terreno do cemitério Parque da Saudade, na localidade do Bruschal. Nesta sexta-feira, 15, a estação foi entregue pela Defesa Civil de Santa Catarina.

O secretário de Defesa Civil do estado, Mário Hildebrandt, participou da entrega. Ele afirma que o equipamento faz parte de um planejamento de prevenção a eventos climáticos.

“A estação permitirá que tenhamos dados mais específicos para que sejam tomadas decisões claras. O desafio é ter o maior número de informações para proteger o cidadão. Isso nos dá condições de retirar uma comunidade de um local em que pode ser atingido por uma enchente”, diz.

Dieyson Pelinson, hidrólogo da secretaria, relata que o equipamento tem capacidade de analisar diversas condições relacionadas ao clima. Na prática, a estação é mais ampla que outras já implantadas pela região.

“Uma estação hidrológica constata níveis de rios e de chuva. Já a estação meteorológica, como é o caso desta instalada em Brusque, será possível medir além da chuva. Teremos informações sobre velocidade do vento, umidade e pressão”, explica. “Auxiliará muito a equipe de monitoramento na emissão de alertas”, completa.

Brusque foi a cidade escolhida para receber a estação de forma estratégica, por ser no Vale do Itajaí, região do estado com grande número de ocorrências climáticas. Os dados poderão ser acessados tanto pela Defesa Civil do estado quanto do município.

Para o chefe de Operações e Assistência da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, a nova estação será importante justamente em razão dos parâmetros que é capaz de aferir.

“Com estações deste tipo, havia um ‘buraco’ em nossa região. Há uma estação em Itajaí, outra em Camboriú e mais uma em Botuverá. Agora, temos um equipamento deste em Brusque também”, considera.

O vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (Republicanos), conta que a solicitação inicial era para que a estação fosse instalada em outra cidade da região, o que já auxiliaria Brusque. O pedido foi contemplado e, além disso, o município também recebeu um equipamento do mesmo porte.

“A nossa Defesa Civil pediu que esta estação fosse instalada em Presidente Nereu, para monitorar o nível de chuva na parte alta do rio Itajaí-Mirim. Ganhamos uma estação em Presidente Nereu e, ainda, outra em Brusque. Agora, teremos um controle maior”, comemora.

