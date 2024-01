Estádio das Nações tem instalações para imprensa reprovadas pela Acesc

O Estádio das Nações, onde o Brusque pretende mandar seus jogos no Campeonato Catarinense, teve suas instalações destinadas à imprensa reprovadas pela Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina (Acesc). Melhorias no estádio municipal deveriam ter sido realizadas pela Prefeitura de Balneário Camboriú, que ainda não as realizou. Representantes da Acesc estiveram no estádio na manhã desta terça-feira, 16, para uma terceira vistoria.

“Os espaços que vão acomodar a imprensa – que melhoraram sensivelmente – ainda continuam com sérios problemas em seus setores. Na vistoria de hoje observou-se a dificuldade de visão das cabines das emissoras de rádios para o campo de jogo”, explica a Acesc em nota oficial.

Outras obras, solicitadas ainda na primeira vistoria, em novembro, não foram realizadas pela Prefeitura de Balneário Camboriú: o acesso da imprensa pela Rua México e o acesso para o entorno do gramado, que estão inacabados apesar de o prazo concedido pela FCF ter expirado.

“O presidente da Acesc, jornalista JB Telles, manifestou hoje seu inconformismo ao presidente da Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú, Osmar de Miranda (Mazinho) que prometeu entregar as obras no tempo agendado e não cumpriu”, continua a entidade.

A Acesc também oficializou a preocupação ao diretor do Departamento de Competições da Federação Catarinense de Futebol, Carlos Fernando Crispim, pelo não cumprimento do cronograma e com as atuais condições oferecidas à imprensa. A associação fez o apelo para que obras emergenciais sejam realizadas até a primeira partida do Brusque no estádio, diante da Chapecoense, marcada para quarta-feira, 24.

Em acordo com a Prefeitura de Balneário Camboriú, o Brusque ficaria responsável por fazer a reabilitação do gramado e algumas melhorias nas instalações das cabines de imprensa. A parte a cargo do clube foi cumprida, conforme relata o diretor de patrimônio, Marciano Giraldi.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: