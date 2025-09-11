Estado de saúde da única sobrevivente e investigação: o que se sabe sobre chacina em Joinville

Em coletiva realizada no fim da manhã desta quinta-feira, 11, na Delegacia de Homicídios de Joinville, a Polícia Civil informou que vai investigar a motivação da chacina em Joinville. Ramzi Mohsen Hamdar, de 49 anos, é apontado como autor dos disparos que vitimaram a esposa, Ingrid Iolly e os enteados.

A sogra, identificada como Rita de Cassia Pereira Araujo Silva, de 65 anos, também foi baleada e socorrida em estado grave. Ela permanece internada, no Hospital São José.

“O Hospital Municipal São José informa que a paciente está em atendimento e o quadro de saúde é considerado grave”, informou a unidade.

Autor da chacina em Joinville

De acordo com o delegado de Homicídios, Dirceu Silveira, Ramzi é natural do Líbano, mas morava em Joinville há mais de 20 anos. A Polícia Civil aguarda os laudos da Polícia Científica, que esteve no local, para dar prosseguimento ao caso.

“Trata-se de um cidadão de outro país que estava em Joinville há aproximadamente 25 anos e trabalhava como motorista de aplicativo. Agora, a Polícia Civil vai analisar todos os laudos policiais, de balística e dos corpos, nos próximos dias, para encontrar a motivação do crime e verificar se havia ou não uma segunda pessoa envolvida. Porém, a princípio, tudo indica que apenas o marido foi o autor do crime”, disse.

O delegado regional, Rafaello Ross, esclareceu que o autor da chacina já tinha passagens pela polícia e havia sido denunciado por ameaça, invasão de propriedade, desobediência a decisão judicial, injúria, calúnia e difamação por outra família. Uma das linhas da investigação é que a família passava por uma crise financeira e que houve uma discussão entre o casal por volta das 3h, a qual, provavelmente, resultou na tragédia.

“Como o autor dos fatos cometeu suicídio, o objetivo agora é esclarecer a dinâmica e as circunstâncias do episódio. Já foi apurado que o autor estava sujeito a medidas protetivas e apresentava histórico de agressividade em relação à sua família anterior. Isso, aliado a razões conjugais e financeiras, culminou em uma discussão na madrugada, que resultou nessa tragédia”, contou.

Homicídio em Joinville

A família foi encontrada morta a tiros na madrugada desta quinta-feira. A Polícia Militar encontrou os corpos de uma mulher, dois filhos e do marido, que atirou nas vítimas e depois tirou a própria vida. Rita foi a única sobrevivente da chacina em Joinville. O irmão do homem o encontrou morto dentro da casa. Logo que viu a cena, ele acionou a Polícia Militar.

No chão do corredor estava a esposa, de 40 anos, com diversas lesões causadas por tiros. Em um dos quartos, sobre a cama, estava uma criança de 11 anos. No último quarto, próximo à porta, estava a outra mulher, de 60 anos. Ao lado da mulher, estava um jovem de 15 anos, já sem vida.

O caso aconteceu na rua Graviola. Os policiais, juntamente com o Samu, encontraram nos quartos do segundo andar o marido, de 49 anos, sentado no chão já sem vida, com uma pistola calibre .380.

Segundo relatos de vizinhos e do irmão do marido, a chacina aconteceu por volta das 3h. Os relatos são de que o casal enfrentava problemas conjugais e financeiros. Os vizinhos afirmam que, no momento do crime, ouviram mais de 20 tiros e diversos gritos da residência, acionando de imediato a Polícia Militar.

