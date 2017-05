Estado de saúde de homem queimado em empresa é estável

O estado de saúde do caldeirista Gilson Albino Poepper, 48 anos, se mantém estável desde a transferência para o Hospital Unimed, em São José, na Grande Florianópolis, na quarta-feira, 17. O homem sofreu queimaduras no corpo na empresa em que trabalha, na Latina Têxtil, no bairro São Pedro, na tarde do dia 14 deste mês.

A filha Eloisa Poepper afirma que a família está confiante, apesar de que os médicos classificarem o momento como período de risco. Ela informa que o pai está sendo acompanhado por um médico especialista em queimaduras e também pela equipe médica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que monitora constantemente os sinais vitais.

Gilson permanece sedado, mas a boa notícia é que até o momento não houve piora no tratamento. “É um processo muito lento. O médico explicou que para cada 1% de queimadura, é um dia de internação e ele apresenta queimaduras de segundo e terceiro grau”, conta Eloisa.

O estado de saúde do caldeirista Gilson Albino Poepper, 48 anos, se mantém estável desde a transferência para o Hospital Unimed, em São José, na Grande Florianópolis, na quarta-feira, 17. O homem sofreu queimaduras no corpo na empresa em que trabalha, na Latina Têxtil, no bairro São Pedro, na tarde do dia 14 deste mês.

A filha Eloisa Poepper afirma que a família está confiante, apesar de que os médicos classificarem o momento como período de risco. Ela informa que o pai está sendo acompanhado por um médico especialista em queimaduras e também pela equipe médica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que monitora constantemente os sinais vitais.

Gilson permanece sedado, mas a boa notícia é que até o momento não houve piora no tratamento. “É um processo muito lento. O médico explicou que para cada 1% de queimadura, é um dia de internação e ele apresenta queimaduras de segundo e terceiro grau”, conta Eloisa.

Os procedimentos de tratamento iniciaram pelos braços para preparação da pele para, em breve, fazer enxerto, pois foi a área mais afetada. Além disso, Gilson teve a área do abdômen e pernas afetadas com queimaduras de segundo e terceiro grau.

“O rosto também foi afetado com queimaduras de segundo grau, mas já desinchou bastante e iniciou o processo de cicatrização”, informa a filha.

O tratamento ocorre conforme a área afetada e, por isso, o processo se torna mais longo, já que ele teve 70% do corpo afetado na parte frontal. “Mas estamos confiantes que vai dar certo”, afirma Eloisa.

Os procedimentos de tratamento iniciaram pelos braços para preparação da pele para, em breve, fazer enxerto, pois foi a área mais afetada. Além disso, Gilson teve a área do abdômen e pernas afetadas com queimaduras de segundo e terceiro grau. “O rosto também foi afetado com queimaduras de segundo grau, mas já desinchou bastante e iniciou o processo de cicatrização”, informa a filha.

O tratamento ocorre conforme a área afetada e, por isso, o processo se torna mais longo, já que ele teve 70% do corpo afetado na parte frontal. “Mas estamos confiantes que vai dar certo”, afirma Eloisa.