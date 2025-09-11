“Estamos esperando a decisão final”, diz presidente da Câmara de Botuverá sobre cassação do prefeito

O presidente da Câmara de Botuverá, Odirlei Bissoni (MDB), aguarda o término do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se manifestar sobre a cassação do prefeito Victor Wietcowsky (PP). Nesta quarta-feira, 10, a Corte eleitoral formou maioria para afastar Victor do cargo.

Odirlei deve assumir a prefeitura de forma interina, já que o vice-prefeito Kaioran Paloschi (PP) também será afastado. Procurado pela reportagem de O Município, Odirlei mantém cautela.

“Estamos esperando a decisão final. Não sabemos se o presidente da Câmara irá assumir a prefeitura ou se [o cargo] ficará com Nene Colombi. Porém, precisamos estar preparados para exercer a função”, afirma.

Ele diz que irá se manifestar de forma mais detalhada após o voto de todos os ministros do TSE. O julgamento termina nesta quinta-feira, 11. Já votaram Floriano de Azevedo Marques, André Mendonça, Cármen Lúcia e Isabel Gallotti.

Odirlei como prefeito interino

Odirlei Bissoni deve assumir a prefeitura interinamente por ser presidente da Câmara de Botuverá, o que o coloca como segundo na linha de sucessão ao Executivo. A possibilidade de Nene Colombi (MDB), segundo colocado nas eleições de 2024, assumir a prefeitura é considerada remota.

