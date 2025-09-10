Estão à venda ingressos para Carlos Renaux x Blumenau, pela Copa SC

Estão à venda os ingressos para Carlos Renaux x Blumenau, jogo da segunda rodada do Grupo C da Copa Santa Catarina. A partida começa às 15h deste domingo, 14, no estádio Augusto Bauer.

Vendas online estão abertas com preço único, R$ 10, com direito à meia-entrada. Crianças de até 12 anos completos não pagam.

Os portões do estádio serão abertos às 13h30, com um setor aberto para a torcida mandante e outro para a torcida visitante. A bilheteria do estádio Augusto Bauer estará aberta.

As equipes se enfrentaram pela última vez em 29 de junho, pela quinta rodada da Série B estadual. O Renaux venceu por 1 a 0, com gol do lateral-esquerdo Gerson.

Pela Copa SC, o tricolor brusquense estreou com empate sem gols diante do Nação em Joinville, enquanto o Blumenau, jogando no Sesi, venceu o Joinville por 2 a 0.

