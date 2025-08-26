Estão à venda os ingressos para Carlos Renaux x Camboriú, jogo de volta da final do Campeonato Catarinense Série B. A decisão começa às 15h deste domingo, 31, no estádio Augusto Bauer.

Vendas online estão abertas com preço único, R$ 20, com direito à meia-entrada. Crianças de até 12 anos completos não pagam.

Os portões do estádio serão abertos às 13h30, com um setor aberto para a torcida mandante e outro para a torcida visitante. A bilheteria do estádio Augusto Bauer estará aberta.

Carlos Renaux e Camboriú estão garantidos na Série A estadual de 2026. Quem vencer a partida deste domingo será o campeão da Série B. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

No primeiro jogo da final, disputado no sábado, 23, em Imbituba, as equipes empataram em 1 a 1. Wermeson abriu o placar para o Cambura em cobrança de pênalti. Cinco minutos depois, Wellington Rocha fez, de cabeça, o gol de empate.

O Renaux venceu a partida entre as equipes na primeira fase da competição: 2 a 0, com gols de Cássio e Eydison no estádio Emília Mendes Rodrigues, em Imbituba.

