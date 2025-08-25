Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Brusque Open de tênis

A segunda edição do Brusque Open, torneio de tênis apresentado por EQI Investimentos, está com inscrições abertas até 30 de setembro. A competição será disputada de 9 a 12 de outubro, na Sociedade Esportiva Bandeirante e no Clube Esportivo Guarani. O evento é aberto ao público geral e conta com patrocínio do jornal O Município.

São mais de 20 categorias abertas para inscrições, desde as infantis às destinadas aos jogadores acima dos 60 anos. O Brusque Open terá coquetel de abertura, aulão para as crianças e a realização de uma clínica de tênis, para ensino e aperfeiçoamento ao público geral.

Os tenistas inscritos também terão direito a kit de boas vindas e serviço de fisioterapia. Os 100 primeiros inscritos participarão de um sorteio promocional especial.

Na primeira edição, realizada em agosto de 2024, o Brusque Open reuniu 186 inscritos em 19 categorias, além de familiares, amigos e fãs do esporte.

Categorias infantis

– Tênis Bola Vermelha mista até 6 anos;

– Tênis Bola Vermelha mista 8 a 10 anos;

– Tênis Bola Laranja A mista até 10 anos;

– Tênis Bola Laranja B mista até 10 anos;

– Tênis Bola Verde A mista até 12 anos;

– Tênis Bola Verde B mista até 12 anos;

– Tênis Bola Amarela Juvenil A mista até 15 anos

Categorias por classes

– 1ª Classe até 34 anos;

– 1ª Classe acima de 35 anos;

– 2ª Classe até 34 anos;

– 2ª Classe acima de 35 anos;

– 3ª Classe até 34 anos;

– 3ª Classe acima de 35 anos;

– 4ª Classe até 34 anos;

– 4ª Classe acima de 35 anos;

– 5ª Classe até 34 anos;

– 5ª Classe acima de 35 anos;

– Iniciante até 34 anos;

– Iniciante acima de 35 anos;

– Classe 60+ Duplas (Categoria única, destinada a jogadores com idade acima de 60 anos)

Confira o regulamento na íntegra e faça sua inscrição

Além do jornal O Município, o Brusque Open tem patrocínio de FG Empreendimentos, Raffcom, Fazzenda Park Resort, MSport, MKM, Verdi, HC Imagem, Macom Veículos, BKR Park Mall, Guabifios, Clínica Alberto Fedeli, Fibra Fisio, Cervejaria Brusque e AKSports.

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

