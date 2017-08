Estão abertas as inscrições para edital da Fundação Catarinense de Cultura

Estão abertas as inscrições para proponentes de projetos de apresentações e oficinas artísticas e culturais que farão parte da programação do projeto Estação Cultural. A Fundação Catarinense de Cultura (FCC) levará atrações gratuitas a até 50 municípios catarinenses, entre os dias 26 de outubro e 26 de novembro de 2017.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até sexta-feira, 1º, pelo site da Fundação. Os interessados devem escolher entre as faixas de cachês disponíveis no caso das apresentações culturais – variando de R$ 1,9 mil a R$ 10 mil; e optar por até dez cidades para a apresentação.

Mais informações no site oficial.