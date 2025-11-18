Estão abertas as inscrições para o novo Processo Seletivo da Educação de Brusque; conheça as funções disponíveis

A Prefeitura de Brusque abriu as inscrições para o Processo Seletivo nº 011/2025, que vai contratar profissionais temporários e formar cadastro reserva para a secretaria municipal de educação.

O período de inscrições vai de 19 de novembro a 14 de dezembro de 2025, e o procedimento deve ser feito exclusivamente pelo site www.institutofucap.org.br.

As oportunidades abrangem funções como coordenador pedagógico, professor em diversas áreas de ensino como educação infantil, anos iniciais, língua portuguesa, matemática, ciências, história, filosofia, arte, educação física, ensino religioso, inglês, EJA, tecnologia educacional e atendimento educacional especializado, além de professor auxiliar para inclusão e monitor escolar I e II.

Os contratos seguem a modalidade temporária, conforme legislação municipal.

As taxas de inscrição são de R$ 80 para nível superior, R$ 65 para nível médio e R$ 50 para nível fundamental, com possibilidade de solicitar isenção dentro dos critérios previstos no edital.

A seleção contará com prova objetiva para todos os cargos e avaliação de títulos para funções de nível superior.

Os locais e horários das provas serão informados posteriormente nos canais oficiais da Prefeitura e da Fucap.

Todas as atualizações e publicações referentes ao processo seletivo estarão disponíveis nos sites www.brusque.sc.gov.br e www.institutofucap.org.br.

Para esclarecer dúvidas sobre o processo seletivo, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (48) 4125-0010 ou WhatsApp (48) 99187-8897, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 em dias úteis.

Também é possível enviar questionamentos pelo e-mail concursos@institutofucap.org.br.

